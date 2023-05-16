شاهد: محطمة الرقم القياسي العالمي.. فتاة نيجيرية تطهو لمدة 100 ساعة متواصلة

بقلم: يورونيوز

من خلال محاولتها تحطيم الرقم القياسي، قالت الطاهية النيجيرية يوم الخميس إنها تريد أن تظهر مدى عمل الشباب النيجيري الجاد والتصميم لديه، وأيضًا كحملة للشابات الأفريقيات اللواتي يتم تهميشهن في المجتمع.

واصلت طاهية نيجيرية سعيها لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات من الطهي بدون توقف يوم الإثنين، حيث طهي الطعام لأكثر من 100 ساعة، متجاوزة الرقم القياسي الحالي.

وعملت الطاهية النيجيرية هيلدا باتشي على الطهي منذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي، عندما شرعت في تحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس البالغ 87 ساعة و 45 دقيقة، والذي سجله في عام 2019 الطاهي الهندي لاتا توندون.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش يوم الإثنين، كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة في منطقة ليكي في لاغوس، المركز التجاري لنيجيريا، ليتحول الموضوع إلى حالة عامة في البلاد، فشجعها مواطنوها على مواقع التواصل وفي موقع الحدث للوصول إلى الـ100 ساعة.

"تصميم شباب نيجيريا"

لم يكن مندوبو موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرين، لكنهم كانوا على دراية بمحاولة الشيف تحطيم الرقم القياسي في الطبخ. وقالت العلامة التجارية العالمية: "نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة أولاً قبل التأكيد رسميًا على هذا الإنجاز".

من خلال محاولتها تحطيم الرقم القياسي، قالت الطاهية النيجيرية يوم الخميس إنها تريد أن تظهر مدى عمل الشباب النيجيري الجاد والتصميم لديه، وأيضًا كحملة للشابات الأفريقيات اللواتي يتم تهميشهن في المجتمع.

الطاهية النيجيرية خلال عملها Sunday Alamba/Copyright 2023 The AP

وروت باتشي أنها عندما بدأت في هذا الإنجاز، لم يكن لديها سوى 5 دقائق راحة كل ساعة، وساعة واحدة متراكمة كل 12 ساعة عمل لإجراء الفحوصات الطبية والاستحمام.

وبينما كان الآلاف من السكان المحليين والمشاهير يهتفون لها طوال النهار والليل، راقبها الكثيرون عبر الإنترنت عبر العديد من منصات البث.

بعد أن تجاوزت الرقم القياسي الحالي في الطبخ، غرد الرئيس محمد بخاري بأن يوم الإثنين كان يومًا رائعًا لنيجيريا. وقال: "إن دافع هيلدا وطموحها ومرونتها قد جلبت اهتمامًا كبيرًا ونظرة ثاقبة على تفرد الطعام النيجيري".