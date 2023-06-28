شاهد: بولندا تتلقى شحنة أولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية

بقلم: يورونيوز

تلقت بولندا الأربعاء شحنة أولى مكونة من 14 دبابة من طراز "أبرامز"، من أصل 366 دبابة طلبتها من الولايات المتحدة وفقا لوزارة الدفاع البولندية.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك للصحافيين: "وصلت الدبابات الأولى إلى الأراضي البولندية، إنه يوم مهم للجيش البولندي"، مشيرًا إلى أن دبابات "أبرامز" هي "الأفضل في العالم".

ولفت بلاشتشاك إلى أن دبابات أخرى ستصل إلى بولندا خلال العام 2023 "وستشكّل كتيبة دبابات أبرامز".

وتشكّل هذه الشحنة جزءًا من عقد بقيمة 1,4 مليار دولار لشراء 116 دبابة "أبرامز إم-1 إيه-1" كانت تستخدم من قبل مشاة البحرية الأمريكية في الماضي.

أول دولة غير الولايات المتحدة تمتلك أحدث دبابات

طلبت الحكومة البولندية 366 دبابة "أبرامز" من الولايات المتحدة، ووصلت الشحنة الأولى منها المؤلفة من 14 دبابة إلى مطار شتشيسين.

في العام 2022، اشترت بولندا 250 دبابة "أبرامز" أخرى من طراز "إم-1 إيه-2" وهي أكثر تطورًا من دبابات "إم-1 إيه-1"، وتتوقع وصولها في نهاية العام 2024.

وأضاف بلاشتشاك القول: "لا تملك كل الدول مثل هذه الدبابات. إن بولندا هي أول دولة غير الولايات المتحدة ستمتلك أحدث طراز من دبابات أبرامز".

في كانون الثاني/يناير، أعلنت بولندا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وحليف أوكرانيا الكبير، تخصيص 4% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام للدفاع، في ظلّ استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقّعت وارسو الكثير من العقود لشراء أسلحة، لا سيّما مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي طلبت منها دبابات قتالية من طراز "كاي-2" ومدافع هاوتزر "كاي-9".