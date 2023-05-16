ارتفاع البطالة في المملكة المتحدة في ظل زيادة معدلات التضخم

بقلم: يورونيوز

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن معدل البطالة ارتفع إلى 3,9 % من 3,8 % في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في شباط/فبراير.

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة التي تنتهي نهاية آذار/مارس على ما أظهرت أرقام رسمية الثلاثاء 16مايو2023، فيما التضخم العالي يلقي بثقله على سوق العمل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن معدل البطالة ارتفع إلى 3,9 % من 3,8 % في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في شباط/فبراير.

وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت تعليقا على هذه الأرقام "من المشجع أن معدل البطالة يبقى متدنيا بشكل غير مسبوق لكن الصعوبة في إيجاد يد عاملة وارتفاع الأسعار يشكل هاجسا لكثير من العائلات والشركات".

وأضاف "لذا علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم بالنصف ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة مع الاستمرار باصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون بالعمل".

ويبقى معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عاليا إذ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.