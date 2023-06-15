اقتصادي سويدي بارز: بيونسيه مسؤولة جزئياً عن التضخم في البلاد في مايو الماضي

بقلم: يورونيوز

قال الاقتصادي لصحيفة فاينانشال تايمز في إن ما حصل غير مسبوق و"مثير للدهشة"، خصوصاً وأن الفعاليات الثقافية أو الرياضية الضخمة قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار أحياناً ولكن من النادر جداً أن تؤثر مباشرة على نسبة التضخم على الصعيد الوطني.

قال عالم اقتصادي كبير على رأس أحد أكبر المصارف السويدية إن النجمة الأمريكية بيونسيه التي بدأت جولة عالمية سيتخللها حفل في ستوكهولم، "مسؤولة جزئياً عن التضخم في البلاد في شهر أيار/مايو".

وارتفع التضخم بنسبة 0.3 من نيسان/أبريل إلى أيار/مايو في البلد الشمالي بحسب بيانات رسمية نشرتها وكالة "ستاتستيك سويدن" التابعة لوزارة المالية.

ويعود سبب الارتفاع جزئياً إلى زيادة الطلب على "مجموعة واسعة من السلع والخدمات، على سبيل المثال زيارات الفنادق والمطاعم" و"الخدمات الترفيهية" التي تشمل تذاكر الحفلات الموسيقية.

وبحسب مايكل غراهن، كبير الاقتصاديين في "دانسكه بنك"، فإن إحالة سبب ارتفاع الأسعار إلى حفلات بيونسيه صحيحة نسبياً.

ونقل موقع بوليتكو عن غراهن قوله "يبدو أن بداية بيونسيه لجولتها العالمية في السويد قد أحدثت تضخماً في أيار/مايو، نسبته الدقيقة لم تتضح بعد ولكن ربما 0.2 من 0.3 بالمئة التي سجّلتها المطاعم والفنادق".

وتوقع غراهن أن تعود الأسعار إلى طبيعتها في يونيو/حزيران.

وفي مقابلة ثانية، قال الاقتصادي لصحيفة فاينانشال تايمز إن ما حصل غير مسبوق و"مثير للدهشة"، خصوصاً وأن الفعاليات الثقافية أو الرياضية الضخمة قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأسعار أحياناً ولكن من النادر جداً أن تؤثر مباشرة على نسبة التضخم على الصعيد الوطني.

وفي باريس على سبيل المثال، ارتفعت أسعار تذاكر الفنادق بنسبة 4.3 بالمئة خلال شهر أيار/مايو توازياً مع استضافة العاصمة الفرنسية الأسبوع الأول من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب وحفلة موسيقية أخرى لبيونسيه نفسها في الـ26 من الشهر.