شاهد: الصين تنجح في بدء مرحلة التشغيل التجريبي لأكبر محطة بحرية للغاز الطبيعي في العالم

بقلم: يورونيوز

محطة الاستقبال هذه هي أول مبنى بحري من الصلب بالكامل في العالم، وهو قادر على استيعاب اثنتين من أكبر وحدات التخزين وإعادة التحويل إلى غاز في العالم للرسو والتشغيل في نفس الوقت.

أعلنت شركة الصين الوطنية للنفط البحري، يوم الإثنين، أن أكبر محطة في العالم لاستقبال الغاز الطبيعي المسال قد حققت بنجاح أول عملية تفريغ فيها، مما يمثل بداية مرحلة التشغيل التجريبي.

تنتمي المحطة البحرية المكونة من رصيفين، بالإضافة إلى محطة أرضية وخطي أنابيب بحريين، إلى مشروع هونغ كونغ للغاز الطبيعي المسال.

ومحطة الاستقبال هذه هي أول مبنى بحري من الصلب بالكامل في العالم، وهو قادر على استيعاب اثنتين من أكبر وحدات التخزين وإعادة التحويل إلى غاز في العالم للرسو والتشغيل في نفس الوقت.

وبعد نقل الغاز الطبيعي المسال إلى المحطة، يمكن نقله إلى محطتين كبيرتين لتوليد الطاقة في هونغ كونغ من خلال خطوط الأنابيب البحرية، مما يوفر لهما وقودًا مستقرًا ونظيفًا لتوليد الطاقة، وأيضًا زيادة نسبة الطاقة النظيفة بشكل كبير في هونغ كونغ.

ومنذ بدء البناء في عام 2020، نجح المشروع في اجتياز المناطق البحرية المعقدة مثل قناة Longgu، وجسر هونغ كونغ-تشوهاي-ماكاو ذات حركة المرور البحرية المكثفة، وأكمل بناء وتركيب 28 مبنى فرديًا بوزن 35 ألف طن ومد 63 كيلومترًا من الانابيب البحرية.