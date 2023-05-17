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الصين

الرئيس الصيني يأمر بالبحث عنها.. فقدان أثر 39 شخصًا بعد جنوح سفينة صيد بالمحيط الهندي

سفينة صيد صينية - أرشيف
سفينة صيد صينية - أرشيف   -  Copyright  Ji Chunpeng/AP2010
بقلم:  يورونيوز

أرسلت أستراليا ودول أخرى فرق إنقاذ إلى موقع غرق السفينة، في حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث.

أعلنت بكين الأربعاء أنّ سفينة صيد صينية جنحت في المحيط الهندي، ما أسفر عن فقدان كامل أفراد طاقمها وعددهم 39 شخصًا.

وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية إنّه "حتّى الآن لم يتمّ العثور على أيّ من المفقودين" وهم 17 صينيًا و17 إندونيسيًا و5 فيليبينيين، مشيرة إلى أنّ الرئيس شي جينبينغ أمر على الفور بإطلاق عملية بحث وإنقاذ.

وأوضحت القناة أنّ السفينة المملوكة لـ"بنغالي جينغلو فيشري كو"، الشركة الصينية المتخصصة بصيد الأسماك، جنحت فجر الثلاثاء قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين (19:00 ت غ الإثنين).

وبحسب المصدر نفسه فقد أرسلت أستراليا ودول أخرى فرق إنقاذ إلى موقع غرق السفينة، في حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث.

وأطلقت الحكومة الصينية خطة طوارئ تشمل سفارات وقنصليات في أستراليا وسريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا والفيليبين ودولا أخرى، حسب المصدر نفسه.

أكبر أسطول للصيد

وتمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في المياه العميقة.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) فإنّ هذا الأسطول كان يضمّ في 2022 حوالي 564 ألف سفينة صيد.

لكن بسبب نضوب الموارد، يضطر الصيادون الصينيون إلى الإبحار إلى مواقع أبعد ويواجهون عددًا متزايدًا من المشاكل والحوادث البحرية.

وقتل صينيان من أفراد طواقم في نيسان/ أبريل عندما غرقت سفينتهم قبالة سواحل الفلبين.

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