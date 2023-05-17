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نيبال

شاهد: متسلق جبال نيبالي يحقق رقماً قياسياً بوصوله إلى قمة إيفرست 27 مرة

متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا
متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا   -  Copyright  PRAKASH MATHEMA/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

كان كامي ريتا شيربا الذي يعمل كمرشد جبال منذ أكثر من عشرين عاماً، وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848 للمرة الأولى في العام 1994.

تمكّن متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا الأربعاء من الوصول إلى قمة إيفرست للمرة السابعة والعشرين في مسيرته، محققاً رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم، على ما أعلن مَن تولى تنظيم رحلته.

وقال مينغما شيربا من شركة "سفن سامت تريكس"، في حديث لوكالة فرانس برس، إنّ كامي "وصل إلى القمة بنجاح هذا الصباح فيما كان يتولّى إرشاد متسلق فيتنامي".

"لم أتقصّد تحقيق الرقم"

وكان كامي ريتا شيربا (53 عاماً) يحمل الرقم القياسي منذ صعوده للمرة الثانية والعشرين إلى قمة إيفرست في العام 2018، فيما حطّم رقماً قياسياً سابقاً كان يتشاركه مع اثنين آخرين من مجموعة شيربا.

والأحد، وصل متسلق جبال آخر هو باسانغ داوا شيربا (46 عاماً) إلى قمة إيفرست للمرة السادسة والعشرين، معادلاً رقمه القياسي السابق.

وكان كامي ريتا شيربا الذي يعمل كمرشد جبال منذ أكثر من عشرين عاماً، وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848 للمرة الأولى في العام 1994.

PRAKASH MATHEMA/AFP or licensors
متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيرباPRAKASH MATHEMA/AFP or licensors

وبات مذّاك يتسلق إيفرست كل عام تقريباً، فيما أرشد مرات عدة المجموعة التي تتولى وضع الحبال التي تمهد الطريق لمتسلقي الجبل.

وفي حديث يعود إلى نيسان/ أبريل، قال شيربا لوكالة فرانس برس: "لم أتقصّد تحقيق هذه الأرقام القياسية ولكن سجلتها إزاء عملي كمرشد".

وتضم النيبال ثمانية من أعلى عشر قمم في العالم، وتستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.

وأصدرت سلطاتها هذه السنة 478 تصريحاً لتسلق الجبال خاصة بالأجانب.

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