الصين: نكتة عن الجيش تكلّف شركة كوميديا مليوني دولار

بقلم: يورونيوز

استخدم الكوميدي الصيني "هاوشي" ساخراً شعار جيش التحرير الشعبي "أسلوب عمل جيد قادر على كسب المعارك"، ما كلفه ملاحقات قانونية من أكثر من جهة، وغرامة بمليوني دولار.

فرضت السلطات الصينية على شركة كوميديا غرامة بملايين اليوان الأربعاء، متوعّدة بمزيد من التدابير القانونية بعد أن ألقى أحد أعضائها نكتة عن جيش التحرير الشعبي خلال عرض فكاهي.

وألقى لي هاوشي واسمه الفني "هاوس"، خلال عرض في بكين السبت، نكتة تناول فيها شعار جيش التحرير الشعبي، وفق منشور صوتي على شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي. وكان يروي قصة عن ملاحقة كلابه سنجاباً، عندما تناول شعار جيش التحرير الوطني "أسلوب عمل جيّد قادر على كسب المعارك".

وقال مكتب الثقافة والسياحة في بلدية بكين الأربعاء إنه أجرى تحقيقاً بشأن شركة لي بعدما أفاد أحد الأشخاص بأن نكتة أطلقها الكوميدي خرقت القانون و"كان لها تأثير اجتماعي سيء".

وفرضت غرامة قدرها 14,7 مليون يوان (2,13 مليون دولار) وتم تعليق كل حفلاتها المستقبلية إلى أجل غير مسمى في بكين وشنغهاي. وقالت شرطة بكين ليل الأربعاء عبر "ويبو" إنها فتحت أيضا تحقيقاً بشأن لي "وفقا للقانون".

المساحة المتاحة للمعارضة، تقلّصت بشكل كبير خلال عهد الرئيس شي جينبينغ الذي يحكم البلاد منذ عقد، إذ شدّدت السلطات الرقابة عبر الإنترنت وأطلقت حملة قمع لوسائل الإعلام المستقلة وللأعمال الفنية التي تتضمّن تعبيراً عن آراء معارضة.

ويحكم شي البلاد بقبضة من حديد وبنهج قومي متشدد، وجعل من تعزيز قدرات القوات المسلحة أولوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى تمجيد قوة الجيش في حملات دعاية محلية.