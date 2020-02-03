شاهد: المئات من جيش التحرير الشعبي في الصين يصلون ووهان لمكافحة فيروس كورونا

وصلت ثماني طائرات شحن عسكرية صينية محملة بمئات أفراد الطواقم الطبية والمساعدات إلى مدينة ووهان الصينية، التي انتشر منها فيروس كورونا الجديد.

وسوف تنتقل الطواقم الطبية العسكرية قريباً إلى مستشفى هوشنشان الذي يستوعب ألف سرير، وهو مستشفى مؤقت أقيم لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وسيتولى أفراد الجيش إدارته.

ويقول ماو كي، وهو أحد عناصر الفرق الطبية، إنه لم يتردد عندما تلقى الأمر بالتحول إلى ووهان ليكون في الجبهة الأمامية لمكافحة الوباء، مشيراً إلى أن البلاد تحتاجه في هذه الظروف الصعبة.

ولدى عديد العاملين من الطواقم الطبية تجارب سابقة تتعلق بتعاملهم مع وباء "سارس"، الذي انتشر في الصين سنة 2003، وكذلك وباء "إيبولا" الذي انتشر في إفريقيا.

وكان أفراد الطواقم الطبية خضعوا لتدريبات معقدة قبل الانطلاق إلى ووهان، ويقولون إنهم جاهزون لرفع التحدي رغم معرفتهم المحدودة بما يجري على الأرض.

وقال عضو آخر من الفرق الطبية إن المهمة تعتبر خاصة، لأنه وزملاءه ليسوا متعودين على المحيط الذي سيعملون فيه، مبينا أنه تم إعداد تجهيزات للحماية، ولكنه لا يعرف إلى متى سوف تستمر المهمة.

صورة عامة لمستشفى هوشنشان الذي يجري تشييده في أووهان.2020/02/02 تشاينا توبيكس/أ ب

من جانبها تلقت لجنة الصحة الوطنية تقارير، تفيد أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 14.380 حالة في 31 منطقة من مختلف المحافظات، فيما بلغ عدد الحالات المشتبه بأنها مصابة بالفيروس 19.544 حالة، أما عدد الوفيات فقد تجاوز 360 حالة في البلاد.