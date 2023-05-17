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روسيا

روسيا تمنع مواصلة عرض فيلم إيراني عن سفّاح يلاحق مومسات

صورة أرشيفية لفريق عمل فيلم "عنكبوت مقدس"
صورة أرشيفية لفريق عمل فيلم "عنكبوت مقدس"   -  Copyright  Petros Giannakouris/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز

منعت السلطات الروسية الثلاثاء دور السينما من مواصلة عرض فيلم إيراني يتناول قصة سفاح يلاحق مومسات وكان من بين الأعمال المتنافسة في مهرجان كان السينمائي عام 2022.

ويستند فيلم "عنكبوت مقدس" (هولي سبايدر) للمخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي، إلى قصة حقيقية لمحارب قديم في الحرب العراقية الإيرانية يقتل 16 مومسا في أوائل العام 2000 في مدينة مشهد الإيرانية.

وبعدما بدأ عرض الفيلم في روسيا بتاريخ 11 أيار/مايو، سحبت وزارة الثقافة رخصة توزيعه بعد أقل من أسبوع.

وقالت الوزارة "أُلغي عرض الفيلم في دور السينما بسبب احتوائه عناصر يحظر القانون الروسي عرضها"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وقالت ممثلة الشركة التي تولّت توزيع الفيلم أناستاسيا كروغلياكوفا، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، "للأسف، إنّ النبأ صحيح".

وفي العام 2022، نالت زار أمير إبراهيمي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عن دورها في فيلم "عنكبوت مقدس" الذي تؤدي فيه شخصية صحافية تحقق في جرائم قتل مومسات.

واحتجت إيران لدى فرنسا عقب اختيار القائمين على مهرجان كان السينمائي هذا الفيلم ضمن الأعمال المتنافسة، واصفةً القرار بأنه "سيء وسياسي".

أما مخرج "عنكبوت مقدس" فلم يحصل على إذن لتصوير العمل في إيران واضطر لتنفيذ العمل في الأردن.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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