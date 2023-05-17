الرئيس التركي يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "لشهرين"

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لشهرين إضافيين.

وقال أردوغان قبل يوم من انتهاء موعد اتفاق تصدير الحبوب: "بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين".

وبحسب أردوغان فإن روسيا وافقت على عدم عرقلة مغادرة السفن لمرفأين أوكرانيين، معربا عن أمله في أن تكون الاتفاقية "مفيدة لكافة الاطراف".

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدورهم في تمديد الاتفاقية. كذلك أعربت كييف عن "امتنانها" للأمم المتحدة وتركيا بعد تمديد الاتفاق.

وكانت تركيا والأمم المتحدة قد توصلتا للاتفاق مع الأطراف المتحاربة العام الماضي، من أجل إتاحة توريد الحبوب الأوكرانية إلى الدول المستوردة عبر البحر الأسود للتغلب على الأزمة التي تسبب اندلاع بها غزو روسيا أوكرانيا، في فبراير – شباط من العام الماضي.

وتضمن الاتفاق لتسهيل مرور شحنات الأغذية والأسمدة الروسية، وهو ما تصر موسكو على أنه لم يتم الوفاء به حتى الآن. وكانت روسيا قد حددت يوم الخميس موعداً نهائياً لتسوية مخاوفها أو الانسحاب من الاتفاق.

وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الفشل في تمديد الاتفاقية، قد يضر ببلدان في إفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا، التي تعتمد على القمح والشعير والزيت النباتي وغيرها من المنتجات الغذائية، التي يتم استيرادها بأسعار معقولة من أوكرانيا، وساعدت الصفقة على خفض أسعار السلع الغذائية مثل القمح خلال العام الماضي.