بقلم: يورونيوز

85 قتيلا في المواجهات بين مربي ماشية ومزارعين في وسط نيجيريا حسب حصيلة جديدة (مسؤولون محليون)

ارتفع عدد القتلى في الاشتباكات التي جرت بين رعاة ومزارعين في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا من ثلاثين إلى 85، كما أعلن مسؤول محلي الخميس.

وصرح رئيس مجلس الحكم المحلي وزير دابوت دانيال لوكالة فرانس برس أنه عقب الهجمات التي وقعت الاثنين في منطقة مانغو "انتشلت 85 جثة".

وأضاف أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح من دون أن يحدد عددهم، بينما "دُمر العديد من المنازل وتشرد عدد كبير من الأشخاص".

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ الحكومية أيضًا أن "آلاف الأشخاص باتوا على الطرق يبحثون عن أماكن آمنة يلجؤون إليها" في أعقاب الهجمات.

مواجهات مستمرة

تقع المنطقة على الخط الفاصل بين شمال نيجيريا المسلم في غالبيته، والجنوب ذي الغالبية المسيحية. وهي تشهد منذ سنوات أعمال عنف إثنية ودينية.

ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى تفجر أعمال العنف الأخيرة، لكن عمليات القتل المتبادلة بين رعاة ماشية ومزارعين، كثيرًا ما تنتهي بهجمات تشنها عصابات مدججة بالسلاح على قرى.

وقال مدير عمليات البحث والانقاذ في وكالة الطوارئ جوني بالا، إن فريق الوكالة زار المنطقة الأربعاء.

وصرح بالا لوكالة فرانس برس: "تمكنا من رؤية منازل لا تزال تحترق" مضيفًا "لم نتمكن من الاقتراب أكثر لأن الشبان كانوا غاضبين".

وأعلنت الشرطة الخميس أنها اعتقلت خمسة أشخاص على خلفية أعمال العنف.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الفريد ألابو في بيان "نشر وجود أمني كثيف".

وقال: "حتى الآن عاد الهدوء إلى منطقة حكومة مانغو المحلية عمومًا فيما تتواصل عمليات المراقبة".