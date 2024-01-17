شاهد: انفجار هائل يهز جنوب غرب نيجيريا مخلفاً 3 قتلى وعشرات الجرحى

بقلم: يورونيوز

أكدت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن متفجرات تُستخدم في عمليات التعدين غير القانونية.

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 77 آخرون في انفجار ضخم هزّ مدينة إبادان النيجيرية. وتسبب الانفجار في إتلاف أكثر من 20 مبنى، حسبما ذكرت السلطات الأربعاء، ولا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض.

وسمع سكان مدينة إبادان، في ولاية أويو بجنوب غرب البلاد، دوي انفجار قوي في حوالي الساعة 7:45 مساء الثلاثاء، ما تسبب في حالة من الذعر مع فرار الكثيرين من منازلهم.

وبحلول صباح الأربعاء، قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة بينما كانت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد مع تكثيف جهود الإنقاذ.

وأكدت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن متفجرات مخزنة للاستخدام في عمليات التعدين غير القانونية حسب تصريح أدلى به حاكم ولاية أويو سيي ماكيندي للصحفيين بعد زيارة الموقع في منطقة بوديجا في إبادان.

وانتشل عمال الإنقاذ، الذين مشطوا الهياكل المنهارة، جثة صباح اليوم الأربعاء، مما رفع عدد القتلى إلى ثلاثة. وقال المحافظ إن معظم المصابين البالغ عددهم 77، غادروا المستشفى، ووعد بتغطية الفواتير الطبية للذين ما زالوا يتلقون العلاج، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة مؤقتة لأولئك الذين تأثرت منازلهم.

وتوجه العشرات من السكان إلى المنطقة المجاورة لتلقي العلاج في سيارات الإسعاف. وغطى النطقة غبار كثيف نتيجة الانفجار الذي خلف أضراراً كبيرة في البنية التحتية.

ويُعَد التعدين غير القانوني في نيجيريا الغنية بالمعادن أمراً شائعاً، ومصدر قلق كبير للسلطات. ويتم في المناطق النائية حيث يصعب اعتقال الجناة، وحيث لا يتم اتباع إجراءات السلامة إلاَ في ما ندر.