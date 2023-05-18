على وقع احتدام المعارك في باخموت.. انفجارات تهزّ كييف ومناطق أوكرانية أخرى فجرًا

أعلن الجيش الأوكراني أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز".
يستمر القتال في مدينة باخموت الأوكرانية، حيث أعلنت كييف أمس الأربعاء استعادة السيطرة على مساحات في المدينة، وسط نفي روسي لذلك وتأكيد من مجموعة فاغنر تقدّمها على الجبهة.
وفي السياق عينه، دوّت انفجارات عدّة فجر الخميس في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث ناشدت السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.
المبعوث الصيني الى كييف يقول إن "لا حل سحريا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أكد المبعوث الصيني الخاص لكييف لي هوي أن "لا حل سحريا للأزمة" فيما كرر دعواته الى روسيا واوكرانيا لبدء محادثات من أجل وقف الحرب، كما أعلنت بكين الخميس.
امتنعت الصين، الحليفة الاستراتيجية لروسيا، عن إدانة الغزو الروسي لاوكرانيا وحاولت طرح نفسها كوسيط محايد يمكنه المساهمة في إنهاء النزاع.
زار لي أوكرانيا الثلاثاء والأربعاء حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ومسؤولين آخرين.
لي هو أعلى مسؤول صيني يزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
وقال لي المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية "ليس هناك حل سحري للأزمة، ويجب على كل الأطراف ان تبادر من تلقاء نفسها، وبناء الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف لوقف الحرب والتحاور".
دويّ انفجارات في كييف وعدد من مناطق أوكرانيا
دوّت انفجارات عدّة فجر الخميس في كييف ومناطق أوكرانية أخرى حيث ناشدت السلطات السكّان الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني.
وقال سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق تلغرام إنّه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة. يجري التحقّق من البيانات المتعلّقة بالضحايا والأضرار".
وأضاف أنّ الدفاعات المضادّة للطائرات تتصدّى لهذا الهجوم الجوي.
بدوره أعلن الجيش الأوكراني أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيراً إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.
من ناحيته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إنّ حريقاً اندلع في محل تجاري بمنطقة دارنيتسكي في العاصمة نتيجة سقوط الحطام، مشيراً أيضاً إلى أّنّه تمّ تسجيل انفجار في منطقة ديسنيانسكي.
من جهتها، أكّدت وسائل إعلام محليّة وقوع انفجارات في خميلنيتسكي، على بُعد حوالي 100 كيلومتر إلى الغرب.
وقال الجيش الأوكرانيى إنّه تمّ تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.
السجن عشر سنوات في قرغيزستان لرجل قاتل في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا
قضت محكمة في بشكيك بسجن رجل قرغيزي 10 سنوات لمشاركته في القتال في أوكرانيا في صفوف القوات الروسية، في حُكم يأتي بينما تحاول موسكو تجنيد المزيد من رعايا جمهوريات سوفيتية سابقة في آسيا الوسطى.
وخلال الأشهر الأخيرة قُتل في أوكرانيا عشرات من مواطني هذه الدول، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وكانت الغالبية الساحقة من هؤلاء تقاتل في صفوف الجيش الروسي أو في صفوف فاغنر، المجموعة العسكرية الروسية غير النظامية.
وفي حُكم أصدرته مساء الثلاثاء، أدانت محكمة في العاصمة بشكيك المتّهم البالغ من العمر 31 عاماً بتهمة الارتزاق وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.
والمُدان الذي ينفي أن يكون قد شارك في القتال، مكث في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا بين حزيران/ يونيو وتشرين الثاني/ نوفمبر مقابل راتب شهري قدره 180 ألف روبل (حوالي ألفي يورو) ووعد بالحصول على جواز سفر روسي، وفقاً للمحكمة.
وكان هذا الرجل العاطل عن العمل والمتحدّر من مقاطعة جلال أباد (جنوب غرب) موجوداً في موسكو عندما التحق بقوات "جمهورية لوغانسك الشعبية"، الكيان الانفصالي الواقع في شرق أوكرانيا والموالي لروسيا والذي أعلن استقلاله قبل أن تضمّه روسيا إلى أراضيها.
وقالت غولشاير عبد الرسولوفا، رئيسة منظمة "كيليم شامي" القرغيزية الحقوقية لوكالة فرانس برس الأربعاء إنّ هذه أول إدانة تصدر في قرغيزستان بحق مواطن بتهمة الارتزاق في أوكرانيا.
مجلس الشيوخ الفرنسي يصف بدوره مجاعة 1930 في أوكرانيا "إبادة جماعية"
حذا مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء حذو الجمعية الوطنية بإقراره نصّاً يدعو الحكومة لاعتبار المجاعة التي تسبّبت بها السلطات السوفيتية في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن الماضي وأدت إلى موت الملايين "إبادة جماعية".
وبحضور السفير الأوكراني فاديم أوملتشينكو الذي جلس في منصّة الشرف، أقرّ أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراح بأغلبية 327 صوتاً مقابل 16 صوتاً.
ولم تصوّت ضدّ الاقتراح سوى مجموعة من السناتورات غالبية أعضائها شيوعيون.
والاقتراح الذي أقرّه مجلس الشيوخ "يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف رسمياً بعمليات التجويع والترحيل والتصفية التي نظّمتها السلطات السوفيتية بشكل منهجي بحقّ ملايين الأوكرانيين في عامي 1932 و1933 بأنّها إبادة جماعية".
كما يطالب النصّ الحكومة بأن "تدين علناً الإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطات السوفيتية ضدّ سكّان الأرياف الأوكرانيين في عامي 1932 و1933".
وسارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الترحيب بـ"قرار تاريخي لمجلس الشيوخ الفرنسي".
وأضاف زيلينسكي في تغريدة على تويتر شكر فيها أعضاء مجلس الشيوخ على مبادرتهم، قائلاً: "هذه خطوة مهمّة أخرى نحو استعادة العدالة التاريخية وتخليد ذكرى ملايين الأوكرانيين الذين ماتوا جوعاً".
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