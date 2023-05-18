شاهد: قبل حضور الأسد.. وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره السوري

بقلم: يورونيوز

يحضر الرئيس السوري بشار الأسد، للمرة الأولى منذ عام 2010، القمة العربية التي تعقد في السعودية يوم الجمعة.

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الأربعاء، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الوضع في سوريا والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الوزيرين التقيا في جدة على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتلك المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

ويحضر الرئيس السوري بشار الأسد، للمرة الأولى منذ عام 2010، القمة العربية التي تعقد في السعودية يوم الجمعة.

بشار الأسد خلال استقباله الوزير السعودي في وقت سابق من الشهر الحالي -/AFP

وأعلنت الرئاسة السورية في بيان أن الرئيس بشار الأسد سيتوجه اليوم الخميس إلى مدينة جدة السعودية لحضور القمة العربية التي تنعقد غدًا الجمعة.

ووجهت السعودية الدعوة للرئيس السوري لحضور القمة بعد أن وافقت الدول العربية على استعادة سوريا عضويتها الكاملة في الجامعة العربية في أعقاب 12 عامًا من تعليقها بسبب قمع الأسد للاحتجاجات المناهضة له.