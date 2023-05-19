زيلينسكي إلى اليابان شخصياً لحضور قمة مجموعة السبع وبريغوجين يقول إن باخموت لن تسقط غداً

قال قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين إن السيطرة على مدينة باخموت حيث تتركز المعارك في شرق أوكرانيا منذ أشهر، غير مرجحة في الأيام المقبلة، بينما أعلن مسؤول أوكراني كبير سفر رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي إلى هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع، بعد أن حضر القمة العربية في المملكة السعودية.
أبرز المستجدات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
روسيا تجنّد عشرات آلاف المتعاقدين في جيشها
أعلن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف الجمعة أنّ موسكو جنّدت منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2023 حوالى 120 ألف جندي متعاقد في جيشها، الذي يحاول إعاده بناء صفوفه التي أضعفها الهجوم في أوكرانيا.
ورحّب ميدفيديف، الذي يعتبر حالياً الرقم الثاني في مجلس الأمن الروسي، في اجتماع بشأن التجنيد العسكري بـ"استمرار العمل" لزيادة عدد الجيش "في إطار التعليمات التي أصدرها (الرئيس فلاديمير بوتين) حول الموضوع".
وكان الجيش الروسي تكبّد خسائر كبيرة في أوكرانيا ممّا دفعه إلى تجديد العديد من صفوفه، رغم الحفاظ على سرية الأمر من قبل التسلسل الهرمي العسكري. وفي استباق لهجوم مضاد كبير من القوات الأوكرانية، أطلقت موسكو حملة تجنيد واسعة في الأسابيع الأخيرة.
ولم تُعلن السلطات عن أرقام محدّدة، لكنّ بعض وسائل الإعلام ذكرت أنّ الجيش يأمل في تجنيد مئات الآلاف من الأشخاص عبر تقديم عقود بشروط جذابة.وتجري الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ظهرت ملصقات متعدّدة تروّج للجيش في شوارع المدن الروسية.
وكانت موسكو قد نظّمت أول تعبئة "جزيئة" لـ300 رجل على الأقل في أيلول/سبتمبر الماضي، ممّا تسبّب في فرار عشرات الآلاف إلى الخارج بسبب رفضهم الذهاب للقتال.
في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه من "الضروري" زيادة عدد الجيش الروسي إلى 1,5 مليون جندي - "بما في ذلك 695 ألف متعاقد" - أي أكثر من الهدف البالغ 1,15 مليون الذي حدّده الرئيس فلاديمير بوتين في آب/أغسطس.
بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16
أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع "دعمه مبادرة مشتركة تهدف الى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16".
وقال المسؤول: "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها" معطيا الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.
في وقت سابق هذا الأسبوع، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روته انشاء "تحالف دولي" لتزويد أوكرانيا مقاتلات للدعم. وأعلن سوناك الاثنين أن بريطانيا تحضر لفتح كلية طيران لتدريب طيارين أوكرانيين فيما عرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ايضا القيام بذلك لكنه استبعد إرسال طائرات حربية الى كييف.
كريم خان مطلوب روسيا
وضعت السلطات الروسية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة "المطلوبين" بعدما أصدرت هذه المحكمة ومقرها في لاهاي مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جريمة حرب بسبب "الترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين في إطار النزاع بين موسكو وكييف. وهي اتهامات نفتها موسكو.
واذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "تاريخي" والرئيس الأميركي جو بايدن "برره" فان موسكو تعتبره "باطلا ولاغيا" لأن روسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بالتالي باختصاص المحكمة بحسب الكرملين. بعد أيام على إعلان إصدار مذكرة التوقيف في حق بوتين، فتحت موسكو بدورها تحقيقا جنائيا في حق كريم خان وثلاثة قضاة في المحكمة.
بحسب هذا التحقيق الروسي فان خان متهم "بإطلاق ملاحقات جنائية في حق شخص معروف أنه بريء" و"التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية". وترد صورة خان في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية الجمعة.
زيلينسكي والقمة العربية
تطرق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة الجامعة العربية المنعقدة في جدة إلى الغزو الروسي لبلاده، وقال: "ليس لدينا أسلحة مثل الأسلحة الروسية ولكننا ندافع عن أرضنا ضدّ الغزاة"، وأضاف قوله: "أوكرانيا لم تختر الحرب ولم نهاجم دولة أخرى ولكننا لن نخضع لأي مستعمر، لذا أوجه نداء نبيلاً إلى جميع أعضاء القمة لحماية أوكرانيا ومسلمي أوكرانيا"، وقال: "أوكرانيا اقترحت صيغة للسلام لإنهاء الحرب، ونقوم بكل شيء من أجل تأمين استمرارية اتفاق الحبوب"، وتابع: "أدعوكم للتعاون مباشرة مع أوكرانيا من دون أي وسطاء".
بوتين: الغرب يحاول تقسيم روسيا إلى عدة جمهوريات بناء على هويات عرقية وقومية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن الغرب يحاول تحطيم روسيا إلى عدّة جمهوريات بناء على هويات عرقية وقومية.
وفي كلمة له هذا الجمعة قال بوتين إن العقوبات تساعد في توحيد الشعب الروسي بدلاً من تفريقه.
ونقلت رويترز عن بوتين قوله "هناك محاولات لزرع الشقاق بين الشعوب في بلادنا. يقولون إن على روسيا أن تتقسم إلى عشرات الدول".
مقتل خمسة متطوعين من بيلاروس يقاتلون الى جانب كييف في باخموت (معارضة بيلاروسية)
وزير الدفاع الروسي زار منطقة تحتلها موسكو في أوكرانيا
قالت وكالة تاس الروسية للأنباء [حكومية] إن وزير الدفاع سيرغي شويغو زار منطقة زابوريجيا في أوكرانيا التي تحتلها موسكو جزئياً والتقى بقائد المجموعة الغربية في الجيش الروسي واستمع إلى إفاداته المتعلقة بالوضع الميداني.
وكانت روسيا أعلنت ضمّ منطقة زابوريجيا في أيلول/سبتمبر الفائت إضافة إلى ثلاث مناطق أخرى في أوكرانيا هي لوهانسك ودونيتسك وخيرسون.
مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا
قرر قادة دول مجموعة السبع خلال قمتهم في هيروشيما في اليابان الجمعة فرض عقوبات جديدة على روسيا بهدف "حرمانها من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وخدمات مجموعة السبع التي تساند حملتها الحربية" في أوكرانيا.
وجاء في بيان أن العقوبات تشمل قيودا على صادرات منتجات "أساسية لروسيا في ساحة المعركة"، كما تستهدف كيانات متهمة بنقل معدات إلى الجبهة لحساب موسكو.
رئيس الوزراء الروسي يزور الصين في 23 و24 أيار/مايو
سيقوم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بزيارة للصين يومي 23 و24 ايار/مايو، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين "بناء على دعوة رئيس الوزراء لي كيانغ (...) يقوم رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ميشوستين بزيارة رسمية للصين في 23 و24 ايار/مايو".
استطلاع رأي: روسيا تواجه أكبر نقص في العمالة منذ 27 عاماً
أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد يغور غايدار الروسي للسياسة الاقتصادية أن البلاد تواجه أكبر نقص في العمالة منذ عام 1996.