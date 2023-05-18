بوريس جونسون وصف ماكرون بـ "غريب الأطوار ومتملّق لبوتين"

بقلم: يورونيوز

روى مدير اتصالات بوريس جونسون السابق غوتو هاري أن جونسون خلال اجتماع مع مستشاريه "شن هجوماً عنيفاً على إيمانويل ماكرون، ووصفه بأنه غبي، قائلاً إنه غريب الأطوار، ومتملّق لبوتين".

انتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بشدة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، متهمًا إياه بأنه "متملّق لبوتين"، بحسب ما أكد مدير اتصالات جونسون السابق غوتو هاري الخميس.

في مطلع آذار/مارس 2022، ومع فرار عشرات آلاف الأوكرانيين من بلادهم جراء بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، انتقدت وسائل إعلام بريطانية ودول أوروبية عدة، استضافة المملكة المتحدة لعدد قليل من اللاجئين.

وقال مدير اتصالات جونسون السابق في حلقة جديدة نُشرت الخميس من بودكاست "انبريسيدنتيد" الذي يقدمه "انتقد ماكرون، بوريس بشكل مباشر جداً، وتصدرت تصريحاته الصفحة الأولى لصحيفة الغارديان، وكان يوم جمعة على ما اعتقد".

وروى أن جونسون خلال اجتماع مع مستشاريه "شن هجوماً عنيفاً على إيمانويل ماكرون، ووصفه بأنه غبي، قائلاً إنه غريب الأطوار، ومتملّق لبوتين".

ونقل هاري عن جونسون قوله "يجب أن نخلع القفازات"، "يجب أن نشن هجوماً على الضفادع" (فروغز، وهو وصف يُستخدم لإهانة الفرنسيين).

أعلنت المملكة المتحدة وقادتها دعم كييف منذ بدء النزاع مع روسيا مشككين بمحاولات الرئيس الفرنسي إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم غزو أوكرانيا.

وأوضح هاري أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى موسكو قبل أسابيع قليلة من بدء الغزو، جعلت بوريس جونسون ينفر منه.

ولكن أكد هاري أن الزعيمين تصالحا بعد ذلك.

وقال "تناولا الويسكي سوياً في قمة مجموعة السبع وقالا لبعضهما البعض: صديقي، سررت بلقائك إيمانويل"، ودعا جونسون، ماكرون إلى لندن "لنتمكن من أن نظهر للعالم أن صداقتنا الحميمة حية".

ورفض متحدث باسم بوريس جونسون التعليق على التصريحات التي نقلها عنه مستشاره السابق، موضحاً أن رئيس الوزراء السابق لم يشارك في هذا البودكاست.

وبحسب أرقام رسمية، أصدرت المملكة المتحدة حوالى 230 ألف تأشيرة لأوكرانيين منذ بدء الحرب.