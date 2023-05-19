البرهان يقيل قائد قوات الدعم السريع دقلو من مجلس السيادة السوداني

بقلم: يورونيوز

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يتولى رئاسة مجلس السيادة مرسوما دستوريا بإقالة خصمه الفريق محمد حمدان دقلو من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة، وذلك بعد نحو شهر من اندلاع الحرب بينهما.

وأعلن مجلس السيادة في بيان مقتضب "إعفاء" دقلو من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة بموجب مرسوم دستوري. كذلك، أصدر مرسوما دستوريا آخر يقضي بتعيين مالك عقار، قائد أحد أجنحة حركة تحرير السودان (شمال)، نائبا لرئيس مجلس السيادة. وكان عقار عضوا في مجلس السيادة.

وفي نيالا عاصمة شمال دارفور أوقعت المعارك الخميس 18 قتيلا، بحسب نقابة أطباء السودان. وأفاد شهود استمرار القتال في المدينة الجمعة.

وتتواصل المعارك في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل وأوقعت حتى الآن نحو ألف قتيل كما أدت إلى نزوح ولجوء نحو مليون سوداني. كذلك، يحتاج 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.