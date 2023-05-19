فيضانات نادرة الشدة ضربت خلال الأيام الأخيرة منطقة إيميليا رومانا في إيطاليا وقتلت ما لا يقل عن 13 شخصًا وتسببت في أضرار مادية جسيمة. 18 ماي/أيار 2023
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شاهد: 13 قتيلا وأضرار جسيمة بسبب فيضانات في إيطاليا

تعرضت إميليا رومانيا، وهي منطقة في شمال إيطاليا، لفيضانات نادرة الشدة خلال الأيام الأخيرة  قتلت ما لا يقل عن 13 شخصًا وتسببت في أضرار مادية جسيمة.

تعرضت إميليا رومانيا، وهي منطقة في شمال إيطاليا، لفيضانات نادرة الشدة خلال الأيام الأخيرة  قتلت ما لا يقل عن 13 شخصًا وتسببت في أضرار مادية جسيمة.

حيث غمرت المياه مناطق زراعية ضخمة ودمّرت حقول الحبوب وأسواق البساتين وعلف الماشية. كما جرفت الفياضانات الموحلة قرى بأكملها، فيما انهارت جسور و400 طريق...

سقط في ساعات قليلة ما يعادل كمية أمطار لستة أشهر. وتقدر الأضرار بمليارات اليورو، يضاف إليها ما يقدّر بملياري يورو بعد الفيضانات التي ضربت المنطقة في بداية الشهر. وتصل الأضرار في قطاع الفاكهة وحده إلى 1,2 مليار يورو، وفقاً لاتحاد الزراعة "كولديريتي".

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