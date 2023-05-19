روسيا تصف غرينبيس بأنها "منظمة غير مرغوب فيها" على أراضيها

بقلم: يورونيوز

تقوم المنظمة، ومقرها الرئيسي في هولندا، خصوصاً بحملات للتوعية على التبدل المناخي والتحذير من حرائق الغابات وحماية الحيوانات.

اعلنت روسيا الجمعة منظمة غرينبيس غير الحكومية المدافعة عن البيئة "غير مرغوب فيها"، مما يعني حظر أنشطتها في البلاد على وقع حملة قمع للاصوات المعارضة منذ بدء الغزو الروسي لاوكرانيا.

وتقوم المنظمة، ومقرها الرئيسي في هولندا، خصوصاً بحملات للتوعية عن التغير المناخي والتحذير من حرائق الغابات وحماية الحيوانات.

وقالت النيابة العامة في بيان إن غرينبيس تمثل "تهديداً لأسس النظام الدستوري والأمن" في روسيا، وتعمل على "قلب النظام بطريقة غير دستورية".

كما اتهمت النيابة العامة المنظمة بتشجيع "التدخلات" في الشؤون الداخلية لروسيا، والسعي إلى "تقويض أسسها الاقتصادية" وتمويل منظمات روسية تصنّفها السلطات "عميلة للخارج".

وانتقدت النيابة تنظيم المنظمة البيئية "بانتظام... حملات إعلامية" هدفها "الحؤول دون تحقيق مشاريع البنى التحتية والطاقة التي تعود بالفائدة" على روسيا، إضافة الى شن حملات "دعاية مناهضة لروسيا" والحضّ على "تعزيز العقوبات" ضدها منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ويقيم الفرع الروسي للمنظمة الذي افتتح في العام 1992، أنشطة للتوعية على التغير المناخي والوقاية ضد حرائق الغابات والتلوث والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض.

ووفق منظمة "أو في دي-انفو" غير الحكومية، يمنع على المنظمات المصنّفة "غير مرغوب بها" فتح مقرات أو إقامة مشاريع أو نشر معلومات.

منذ بدء الهجوم على أوكرانيا مطلع العام الماضي، كثّفت السلطات الروسية من قمع الأصوات المعارضة. ولم يقتصر ذلك على الحيّز السياسي، اذ طال أيضا الأوساط الثقافية والمنظمات البيئية. وفي آذار/مارس، صنّفت روسيا الصندوق العالمي للطبيعة "عميلاً للخارج"، وهو ما يعيق بشكل كبير عمله في البلاد.