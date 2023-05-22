مسيحي ومن عائلة فقيرة وأسود ـ سناتور جمهوري أمريكي يترشح للانتخابات الرئاسية

بقلم: يورونيوز

أعلن السناتور تيم سكوت، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري آخر العام القادم. ووعد سكوت ناخبيه بإنهاء ما وصفه بمهاجمة القيم الأميركية على يد إدارة الرئيس بايدن، حسب وصفه.

أعلن السناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت الجمعة ترشحه ليصبح أول رئيس جمهوري أسود للولايات المتحدة، متعهدا الكفاح من أجل العودة الى طريقة العيش الأميركية التي اعتبر أنها مهددة في ظل حكم الديموقراطيين.

السناتور البالغ 57 عاما يحمل قصة حياة ملهمة إلى الحملة بعدما نشأ في الفقر مع والدته المطلقة ليصبح أحد أقوى القادة المحافظين في البلاد.

وقال أمام حشد من مؤيديه في مسقط رأسه نورث تشارلستون إن "جو بايدن واليسار الراديكالي يهاجمان كل شخص ساعدني على صعود سلم السلطة، ولهذا السبب أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف "كما ترون، هم يهاجمون قيمنا الأميركية ومدارسنا واقتصادنا وأمننا. لكن ليس في عهدي. هذا لن ينجح. لا يمكنني الوقوف مكتوف اليدين فيما يحصل هذا الأمر لأميركا".

مسيحي متدين

أمضى سكوت أشهرا وهو يجوب ولايات تعتبر حاسمة لكسب زخم مبكر قبل الانتخابات التمهيدية للحزب، مشددا على ديانته المسيحية وكونه أول أميركي من أصل افريقي من الجانب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي.

ينضم سكوت إلى مجموعة متزايدة من المرشحين الذين يأملون بإزاحة الأوفر حظا دونالد ترامب، لكنه يواجه مهمة صعبة في مواجهة شعبية ترامب على المستوى الوطني.

سكوت مع مجموعة من مناصريه أثناء فعالية انتخابية في مدينة نورث تشارلستون في ولاية كارولاينا الشمالية Mic Smith/AP

بين المرشحين الآخرين أول سفيرة لإدارة ترامب الى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم أركنسو السابق آسا هاتشينسون ورجل الأعمال في قطاع التكنولوجيا فيفيك راماسبوامي والمقدم الإذاعي لاري إلدر وهو أول أميركي من أصول إفريقية يدخل السباق.

وسيعلن أبرز منافس لترامب، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس دخوله السباق الأربعاء.

رد فعل ترامب

الرئيس السابق الذي يستفيد من كثرة المرشحين ما قد يؤدي إلى بعثرة الأصوات المناهضة لترامب، كتب على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي تمنيات لسكوت بالتوفيق منتقدا في الوقت نفسه ديسانتيس.

وقال ترامب إن الساحة "تمتلىء بسرعة بكثير من الناس، وتيم يعد خطوة كبيرة أمام رون دي سانكتيمونيوس (يدعي الورع) الذي لا يمكن انتخابه على الإطلاق".

سكوت الذي يعتبر أحد أكبر جامعي التبرعات بين أعضاء مجلس الشيوخ يجلب معه صندوقا يتضمن حوالى 22 مليون دولار ودعما ملحوظا من المسؤول الثاني للجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون الذي وصف صديقه بأنه "الصفقة الحقيقية".

يعتبر رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، المرشح الجمهوري الذي لديه الفرصة الكبرى في هزم الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري AP Photo

كان من المتوقع أن يلتقي العامل السابق في شركة تأمين، بعض المانحين ثم يتوجه الى أيوا ونيوهامبشر حيث ضمن حتى الآن ستة ملايين دولار من الإعلانات.

وقال سكوت "نعيش في أرض حيث من الممكن تماما لطفل نشأ في فقر في أسرة مؤلفة من معيل واحد، في شقة صغيرة، أن يخدم في أحد الأيام في مجلس الشعب وربما في البيت الأبيض".

وخلص إلى القول "هذه أعظم أمة على أرض الله".