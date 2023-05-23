المخابرات التركية تفكك خلية تابعة للموساد وتعتقل 11 شخصا

بقلم: يورونيوز

الخلية كانت تتجسس على أشخاص تربطهم علاقات تجارية مع إيران

قالت وسائل إعلام تركية إن المخابرات في البلاد ألقت القبض على عناصر من الموساد الإسرائيلي بعد تحقيق تم بالتعاون مع مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وقالت صحيفة ديلي صباح التركية إن الخلية الإسرائيلية قامت بالتجسس على شركة و23 شخصًا تربطهم علاقات تجارية بإيران.

واستمر تحقيق المخابرات الذي تم تنسيقه مع مكتب المدعي العام حوالي عام ونصف.

وبحسب الصحيفة، أن الموساد قام بتجنيد شخص يدعى سلجوق كوجوككيا، عن طريق شخص ينتمي إلى حركة غولن. وكوجوككيا هو زعيم الخلية.

وقبل سنوات، بالتحديد عام 2021، ألقت المخابرات التركية القبض على 15 عربيًا يعملون لصالح الموساد.

كما أعلنت تركيا العام الماضي عن القبض على 44 شخصًا يعملون كذلك لصالح الموساد الإسرائيلي. كانوا يعملون تحت غطاء شركات استشارية. مهمتهم التجسس على أفراد ومنظمات غير حكومية فلسطينية.