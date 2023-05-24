شاهد: احتجاجاً على تغير المناخ.. نشطاء يغطون أنفسهم بالطين خارج مجلس الشيوخ الإيطالي

غطى نشطاء بيئيون من مجموعة "الجيل الأخير" صدورهم العارية بالطين أمام مجلس الشيوخ الإيطالي في روما الثلاثاء، احتجاجاً على الوقود الأحفوري وعواقب تغير المناخ. وشهدت البلاد مؤخراً هطول أمطار غزيرة غمرت شمال شرق إيطاليا مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل. يحتج نشطاء ا"لجيل الأخير" منذ سنوات ضد الاحتباس الحراري بوضع حواجز في الطرق، ولصق أيديهم بأسفلت الطريق، ورمي الطلاء القابل للغسيل على المعالم الشهيرة.

غطى نشطاء بيئيون من مجموعة "الجيل الأخير" صدورهم العارية بالطين أمام مجلس الشيوخ الإيطالي في روما الثلاثاء، احتجاجاً على الوقود الأحفوري وعواقب تغير المناخ. وشهدت البلاد مؤخراً هطول أمطار غزيرة غمرت شمال شرق إيطاليا مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل. يحتج نشطاء ا"لجيل الأخير" منذ سنوات ضد الاحتباس الحراري بوضع حواجز في الطرق، ولصق أيديهم بأسفلت الطريق، ورمي الطلاء القابل للغسيل على المعالم الشهيرة.