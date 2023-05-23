الكاميرون: انفصاليون يخطفون أكثر من 30 امرأة

بقلم: Euronews

في الكاميرون، يطالب متمردون مسلحون باستقلال المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، حيث تسكن أقلية ناطقة باللغة الإنكليزية ويتحدّث معظم سكانها اللغة الفرنسية.

قالت سلطات الكاميرون الثلاثاء إن متمردين انفصاليين خطفوا "نحو 30" امرأة السبت أثناء مشاركتهن في تظاهرة ضد الانتهاكات التي ارتكبوها في غرب البلاد حيث يدور نزاع دامٍ منذ نحو 6 سنوات بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنكليزية وقوات الأمن.

وقالت شرطة مديرية ميزام في بيان إنهن "تعرضن لتعذيب شديد واختطفهن إرهابيون مسلحون" في قرية كدجوم كيكو في المنطقة الشمالية الغربية حيث تقوم الجماعات الانفصالية المسلحة في كثير من الأحيان بخطف مدنيين للمطالبة بالحصول على فدية.

تستخدم السلطات كلمة "إرهابيون" للإشارة إلى متمردين مسلحين يطالبون باستقلال المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية حيث تسكن أقلية ناطقة باللغة الإنكليزية في الدولة الواقعة في إفريقيا الوسطى ويتحدّث معظم سكانها اللغة الفرنسية.

وأكد كولونيل في الجيش لوكالة فرانس برس مساء الثلاثاء طالباً عدم الكشف عن هويته ان "حوالي ثلاثين امرأة اختطفن على ايدي انفصاليين" صباح السبت "ولم نعثر عليهن بعد".

وأفادت خدمة الاتصالات التابعة لوزارة ادارة الاقليم فرانس برس مساء الثلاثاء بأن السلطات "لا تملك أخباراً عن الرهائن".

في اليوم السابق، نظمت هؤلاء النساء "المسنّات" "مسيرة سلمية للاحتجاج ... على عمليات الابتزاز والأنشطة الإجرامية للإرهابيين"، بحسب ما أكدت شرطة ميزام.