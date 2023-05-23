شاهد: حالة تأهب أمنية بعد اصطدام شاحنة بحاجز قرب البيت الأبيض

بقلم: يورونيوز

قالت السلطات الأمنية الأمريكية إن شاحنة اصطدمت بحاجز أمني في ميدان مقابل للبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن. ومن التحقيق الأولي، تبين أن المشتبه به هو شاب في الـ19 من العمر وأنه ربما كان ينوي إلحاق الأذى بالرئيس الأمريكي.

اعتقلت الخدمة السرية الأمريكية (الجهاز الأمني المسؤول عن حراسة البيت الأبيض) مساء الإثنين سائق شاحنة تابعة لشركة U-Haul للنقليات وتأجير السيارات، وذلك بعد اصطدامها بالحاجز الأمني في ميدان لافاييت مقابل البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني غولييلمي في بيان إن الشاحنة اقتحمت الحاجز قبل الساعة العاشرة مساءً بقليل في موقع التقاء الشارعين H و16 على الجانب الشمالي من ميدان لافاييت. وأغلقت الطرق وأرصفة المشاة بينما بدأت السلطات بالتحقيق في مكان الحادث.

وحسب السلطات فإن سائق الشاحنة الصغيرة هو شاب أمريكي يبلغ من العمر 19 عاما وهو من سكان مدينة تشسترفيلد في ولاية ميزوري.

وقال المتحدث إنه لم تقع إصابات في صفوف عناصر الخدمة السرية أو أفراد البيت الأبيض.

وشوهد رجال الشرطة وهو يخرجون بعض الدلائل من الشاحنة ومن بينها علم عليه شعار النازية.

وقالت إدارة شرطة العاصمة إن الشاحنة آمنة وإن التحقيق الأولي كشف بأن السائق ربما يكون قد اقتحم عمدًا الحواجز الأمنية في ساحة لافاييت، حسب غولييلمي.

ووجهت الشرطة للشاب المعتقل، بما فيها التهديد بالقتل وبالاختطاف وبإلحاق الأذى بالرئيس أو نائب الرئيس أو أحد أفراد أسرته؛ كما وجهت له تهم الاعتداء بسلاح خطير والقيادة المتهورة وتدمير الممتلكات العامة والتعدي على ممتلكات الآخرين.