وكالة الأمم المتحدة للهجرة: تشريد أكثر من مليون نازح داخل السودان

بقلم: يورونيوز

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، الأربعاء أن الحرب بين الجيش والقوات شبه العسكرية تسببت بنزوح أكثر من مليون شخص داخل السودان منذ 15 أبريل/نيسان.

وبحسب أرقام الوكالة لجأ حوالي 319 ألف شخص إلى الدول المجاورة، واستقبلت مصر 132 ألف سوداني تليها تشاد بـ 80 ألف سوداني.

وتقدّر الأمم المتحدة عدد الذين قتلوا حتى اليوم في المعارك الدائرة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بنحو ألف شخص.

وفي 17 أيار/مايو، أطلقت الأمم المتّحدة وشركاؤها نداء لجمع تبرعات بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في السودان ومئات آلاف آخرين فرّوا منه إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك 470 مليون دولار "لدعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا ودولة جنوب السودان".