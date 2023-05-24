تعرض مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من سلاح خفيف من داخل الأراضي السورية

بقلم: يورونيوز

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المسيرة كانت في مهمة جمع معلومات اعتيادية حيث ردت القوات الإسرائيلية على النيران باستخدام أسلحة رشاشة باتجاه مصدر النيران.

وأضاف أدرعي، أن المسيرة الإسرائيلية لم تتعرض لأي أضرار.

وقال تساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أمس الثلاثاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحصل على دعم لضرب منشآت إيران النووية في حال استنفدت كل المحاولات الأخرى.

وأضاف هنغبي أن تخصيب إيران لليورانيوم يعدّ خطا أحمر لكل العالم، وأشار إلى أن إسرائيل لم تضيع الوقت ونجحت في تأخير المشروع النووي الإيراني.

وأجرى حزب الله الأحد مناورة بالذخيرة الحية في جنوب لبنان، تعد من الأكبر يقيمها أمام وسائل الإعلام، تخللها عرض عسكري ومحاكة لهجمات تستهدف إسرائيل عبر طائرة مسيّرة أو الاقتحام.

وخلال مناورة الأحد، قال رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين: "إذا كان هناك من يفكر اليوم في الكيان الصهيوني بارتكاب حماقة، بتجاوز قواعد اللعبة، وهو يعلم ماذا نعني وماذا نقصد، سوف نمطر هذا الكيان بصواريخنا الدقيقة وبكل أسلحتنا المتوفرة بين أيدينا".