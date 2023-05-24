الإمارات توقف عددا من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أعلنت سلطات دبي مساء الأربعاء توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين على خلفية مقتل مواطن إسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية".

وأضاف أنه "سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لوكالة فرانس برس إن "مواطنا إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي" الأربعاء.

وأضاف أن السلطات المحلية تحقق في القضية.

جرائم القتل قليلة جدا في دبي، الوجهة السياحية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة والتي تفتخر بأنها مكان آمن.

استقبلت الإمارات مئات الإسرائيليين منذ أبرمت مع إسرائيل اتفاقية عام 2020 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية برعاية الولايات المتحدة.

كذلك، وقع المغرب والبحرين اتفاقيتين مماثلتين في إطار ما يسمى "اتفاقات أبراهام".