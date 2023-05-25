بقلم: يورونيوز

شاهد: مقاتلات أف-16 تابعة للناتو تجري تدريبات في سماء لتوانيا

شاركت طائرات من المقاتلات الرومانية والبرتغالية في مهمة تدريبة في سماء لتوانيا يومي الإثنين والثلاثاء.

وأظهر شريط مصور لقطات لمقاتلات أف-16 خلال مشاركتها في مهمتة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، تتعلق بمراقبة فضاء منطقة البلطيق، بهدف إبراز قدرات تلك الطائرات واختبار التنسيق فيما بينها.

ويأتي التدريب بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة دول السبع في هيروشيما الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ستنضم إلى التحالف المتعلق بتزويد أوكرانيا بطائرات أف-16، وتدريب الأوكرانيين على استخدامها.

وقد رحب رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيبي بوريل بالقرار الأمريكي يوم الثلاثاء.