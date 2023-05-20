مؤسس فاغنر يعلن السيطرة على كامل باخموت.. وموسكو تحذر الغرب من مخاطر تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

قبيل وصول زيلينسكي إلى هيروشيما للمشاركة في قمة مجموعة السبع، أعلنت الإدارة المدنيّة والعسكريّة في كييف السبت أنّها صدت بشكل تامّ خلال الليل هجوما جديدا شنّته مسيّرات روسيّة على العاصمة الأوكرانية وأدّى إلى سقوط حطام في كييف من دون تسجيل إصابات في هذه المرحلة.
أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين السبت أن رجاله استولوا على كامل مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا الذي استمر منذ الصيف الماضي.
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا أدناه:
قائد فاغنر يعلن سيطرة الروس على كامل باخموت الأوكرانية
أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين يوم السبت السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية محور أطول معارك الحرب وأكثرها دموية. وأعلن بريغوجين ذلك في مقطع مصور ظهر فيه بزي قتالي أمام صف من المقاتلين يحملون الأعلام الروسية ولافتات فاغنر.
وأضاف بريغوجين "اليوم، في الساعة 12 ظهرا، سيطرنا على باخموت بالكامل".
وقال إن قواته ستنسحب من باخموت بدءا من يوم 25 مايو أيار لنيل قسط من الراحة وإعادة التدريب، على أن تسلم السيطرة عليها للجيش الروسي.
وأردف "سيطرنا بالكامل على المدينة كلها، من منزل إلى منزل".
الجنائية الدولية تؤكد أنها "لن تتراجع" رغم إدراج موسكو لمدعيها على قائمة المطلوبين
أكدت المحكمة الجنائية الدولية السبت أنها "لن تتراجع" إثر إدراج روسيا لمدعيها العام كريم خان على قائمة الأشخاص المطلوبين، ردا على إصداره مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين.
وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان إن "المحكمة الجنائية الدولية ترى أن هذه الاجراءات غير مقبولة. ولن تتراجع عن أداء تفويضها القانوني الذي يضمن المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة".
أصدر خان الحامل للجنسية البريطانية، مذكرة توقيف بحق بوتين في آذار/مارس بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.
وأضافت المحكمة أنها "علمت وتشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات القسرية غير المبررة... من سلطات روسيا الاتحادية".
وحضّت الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 دولة على "تعزيز جهودها لحماية المحكمة ومسؤوليها وموظفيها".
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ثانية بتهم مماثلة بحق المفوضة الرئاسية الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا.
في بيان منفصل، قالت الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في المحكمة إنها "قلقة للغاية" من الإجراءات ضد خان والقضاة.
وقالت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية إنها "تأسف لأعمال الترهيب والمحاولات غير المقبولة لتقويض تفويض المحكمة الجنائية الدولية".
كييف تعلن استمرار سيطرتها على مناطق في باخموت لكن الوضع "حرج"
أكدت أوكرانيا السبت أنها لا تزال تسيطر على بعض المناطق في مدينة باخموت التي اعلنت مجموعة فاغنر الروسية السيطرة التامة عليها، لكنها اعتبرت أن الوضع على الارض يظل "حرجا" بالنسبة الى القوات الأوكرانية.
وكتبت نائبة وزير الدفاع الاوكراني غانا ماليار على تلغرام "الوضع حرج. في الوقت نفسه ... يسيطر مدافعونا على بعض المنشآت الصناعية والبنى التحتية في المنطقة".
مودي يتعهد لزيلينسكي قيام الهند بما في وسعها لإنهاء حرب أوكرانيا
تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن نيودلهي ستقوم بكل ما في وسعها لوضع حدّ للغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك خلال لقاء جمعهما السبت في مدينة هيروشيما اليابانية.
كان هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ بدء الغزو مطلع 2022.
وقال مودي متوجها الى زيلينسكي "أتفهم الألم الذي تشعر به وكذلك ألم المواطنين الأوكرانيين. يمكنني أن أؤكد لك أننا، الهند وأنا شخصيا، سنقوم بكل ما في وسعنا لحلّ ذلك".
وامتنعت الهند التي تربطها علاقة وثيقة قديمة بروسيا، عن إدانة غزو الأخيرة لأراضي أوكرانيا.
كما تعدّ نيودلهي من كبار مستوردي المعدات العسكرية من موسكو وزادت منذ العام الماضي وارداتها من نفطها بعد العقوبات التي فرضتها دول غربية على استيراد الخام الروسي.
من جهته، أفاد حساب الرئيس الأوكراني عبر تطبيق تلغرام أن زيلينسكي "شكر للهند دعمها وحدة أراضي بلادنا وسيادتها، خصوصا في مقرات المنظمات الدولية"، إضافة الى المساعدات الانسانية التي وفّرتها لكييف.
وأتى لقاء مودي وزيلينسكي على هامش تلبية الزعيمين دعوة لحضور قمة مجموعة السبع التي تتألف من الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا)، وتستضيفها هيروشيما حتى الأحد.
لقاء يجمع بين زيلينسكي ومودي في اليابان
التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت في مدينة هيروشيما اليابانية، في اجتماع هو الأول بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا مطلع 2022.
أتى اللقاء على هامش تلبية الزعيمين دعوة لحضور قمة مجموعة السبع التي تتألف من الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا)، وتستضيفها هيروشيما حتى الأحد.
وكان زيلينسكي وصل في وقت سابق السبت للمشاركة في القمة حضوريا بعد حصوله على دعم أميركي لتزويد كييف بطائرات مقاتلة متطورة تطالب بها وتدريب طيارين أوكرانيين. ويضاف ذلك الى أشكال مختلفة من الدعم العسكري قدمتها دول غربية لأوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الهندي على تويتر، صورة له يصافح زيلينسكي، قبل أن يعقدا اجتماعا موسعا بمشاركة وفدي البلدين.
مجموعة السبع تدعو لاستكمال اتفاق حبوب البحر الأسود وتنفيذه كاملا
دعت مجموعة السبع في بيان جميع المشاركين في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "إلى مواصلة التنفيذ الكامل له بسلاسة وبأقصى درجة ممكنة وطالما اقتضت الضرورة".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، جرى تمديد الاتفاق شهرين آخرين، في اتفاق تم التوصل إليه قبل يوم من الموعد الذي كان يمكن فيه لروسيا الانسحاب من الاتفاق بسبب عوائق أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وشدد بيان مجموعة السبع حول الأمن الغذائي العالمي على "أهمية السماح باستمرار وصول الحبوب إلى من هم أكثر حاجة إليها"
زيلينسكي يجتمع مع سوناك على هامش قمة مجموعة السبع
اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما يوم السبت.
وتعانق الطرفان في فندق "غارند برينس" في هيروشيما عندما التقيا وجلسا جنبا إلى جنب لإجراء مناقشات قبل إخراج ممثلي وسائل الإعلام من المكان.
واجتمع زيلينسكي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في وقت سابق من يوم السبت.
موسكو: تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 سيعرض الغرب لمخاطر "مهولة"
نقلت وكالة تاس للأنباء عن ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي يوم السبت القول إن دول الغرب ستواجه "مخاطر مهولة" إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16.
وجاء ذلك ردا من غروشكو على سؤال حول تداعيات إمدادات الطائرات التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن أوكرانيا لم تحصل بعد على تعهدات بعمليات تسليم للطائرات، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لزعماء مجموعة السبع يوم الجمعة إن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.
ونقلت تاس عن غروشكو القول "نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد. إنه ينطوي على مخاطر مهولة عليها".
وأضاف "على أي حال، سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها".
زيلينسكي يحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما بعد ضوء أمريكي أخضر لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16
شدد مستشار الأمن القومي جيك ساليفان على أن القرار المتعلق بالطائرات لا يعكس تحولاً في سياسة الولايات المتحدة. وصرح للصحافيين في هيروشيما "لم يتغير شيء. نهجنا في توفير الأسلحة والعتاد والتدريب للأوكرانيين اتبع مقتضيات الصراع".
زيلينسكي: اجتماعات قمة مجموعة السبع ستجعل السلام أقرب
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن "السلام سيكون أقرب" نتيجة اجتماعات قمة مجموعة السبع، عقب تأكيد مصدر دبلوماسي وصوله إلى مدينة هيروشيما اليابانية.
وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "اليابان. مجموعة السبع. اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا. أمن وتعاون مكثف كي ننتصر. اليوم سيكون السلام أقرب".