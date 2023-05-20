مؤسس فاغنر يعلن السيطرة على كامل باخموت.. وموسكو تحذر الغرب من مخاطر تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

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قائد فاغنر يعلن سيطرة الروس على كامل باخموت الأوكرانية

أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين يوم السبت السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية محور أطول معارك الحرب وأكثرها دموية. وأعلن بريغوجين ذلك في مقطع مصور ظهر فيه بزي قتالي أمام صف من المقاتلين يحملون الأعلام الروسية ولافتات فاغنر.

وأضاف بريغوجين "اليوم، في الساعة 12 ظهرا، سيطرنا على باخموت بالكامل".

وقال إن قواته ستنسحب من باخموت بدءا من يوم 25 مايو أيار لنيل قسط من الراحة وإعادة التدريب، على أن تسلم السيطرة عليها للجيش الروسي.

وأردف "سيطرنا بالكامل على المدينة كلها، من منزل إلى منزل".