زيلينسكي يحصل على مزيد من الأسلحة من بريطانيا ويبدي تفاؤلا بإمكان تسلّم مقاتلات

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو "عائد إلى بلادي وبجعبتي (...) أسلحة قوية جديدة للجبهة"، وذلك في ختام جولة استمرت ثلاثة أيام في المملكة المتحدة حيث تلقى تعهّدات بتزويد بلاده صواريخ للدفاع الجوي، وقد أبدى تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.

Italy, Germany, France, Great Britain... We are returning home with new defense packages. More new and powerful weapons for the frontline, more protection for our people from 🇷🇺 terror, more political support.



At all the meetings we discussed our Peace Formula, and now there is… pic.twitter.com/jYbG6J7EKd