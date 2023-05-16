زيلينسكي يحصل على مزيد من الأسلحة من بريطانيا ويبدي تفاؤلا بإمكان تسلّم مقاتلات

جاءت زيارة زيلينسكي للعاصمة البريطانية في أعقاب زيارات أجراها إلى روما وبرلين وباريس، وفي وقت أعلنت فيه أوكرانيا أنّها حقّقت "أول نجاح" في هجومها في محيط باخموت (شرق)، المدينة التي تتركّز فيها المعارك منذ أشهر والتي أصبحت بغالبيتها بيد الروس.
عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الساعي لحشد دعم لهجوم مضاد مرتقب ضدّ القوات الروسية إلى كييف الإثنين بعد جولة أوروبية تلقّى خلالها تعهّدات بتزويد بلاده مسيّرات هجومية وصواريخ أرض-جو، مبدياً تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.
ومساء الإثنين أكد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "فتح الباب أمام تدريب طيارين" اوكرانيين "من الآن".
وجاءت زيارة زيلينسكي للعاصمة البريطانية في أعقاب زيارات أجراها إلى روما وبرلين وباريس، وفي وقت أعلنت فيه أوكرانيا أنّها حقّقت "أول نجاح" في هجومها في محيط باخموت (شرق)، المدينة التي تتركّز فيها المعارك منذ أشهر والتي أصبحت بغالبيتها بيد الروس.
في المقابل، تقول روسيا إنها تحقق تقدّما داخل هذه المدينة التي تحاول بلا كلل السيطرة عليها منذ الصيف الماضي رغم الخسائر الكبيرة بدون أن تنجح في ذلك حتى الآن.
لكنّ موعد الهجوم المضاد الذي أُعلن أنه وشيك، لم يحن بعد، بحسب زيلينسكي الذي أكّد "التحضير" للعمليات، مشددا في المقابل على أن كييف "بحاجة إلى مزيد من الوقت".
وفي أعقاب لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في المقر الصيفي لرؤساء الوزراء البريطانيين في تشيكرز في شمال غرب لندن، أقرّ زيلينسكي بأنّها "فترة صعبة".
ميدانياً، قُتل أربعة أشخاص في شرق أوكرانيا الإثنين في ضربة روسية على أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة قرب دونيتسك، كما قتل آخران في قرية بمنطقة خاركيف المحاذية لروسيا، وفق السلطات المحليّة.
وأفادت أجهزة الطوارئ الأوكرانية بأنّ ضربات روسية "عنيفة" استهدفت خيرسون (جنوب) حيث تضرّرت مبان سكنية عدة.
وفي منطقة نيكوبول (وسط) أوقعت عمليات قصف ثلاثة جرحى بينهم فتاة تبلغ 14 عاماً.
وفي لوغانسك التي تُعتبر أحد معاقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، أصيب سبعة أشخاص بجروح، أحدهم مسؤول كبير في صفوف الانفصاليين، في انفجار عبوة ناسفة داخل صالون للحلاقة في وسط المدينة الإثنين.
وأكّد الجيش الروسي الإثنين أنّه أسقط صاروخاً من هذا النوع.
وحذّر المتحدّث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من أنّ زيادة المساعدات البريطانية ستتسبّب في "مزيد من الدمار" ولكن "لن يكون لها تأثير كبير على مسار" الصراع.
أوكرانيا تؤكد أنها أسقطت خلال الهجوم الليلي الروسي ستة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال
اجتماع لتحالف نووي أوروبي في باريس للتخلي عن التبعية حيال روسيا
يعقد في باريس الثلاثاء اجتماع لتحالف دول أوروبية مؤيدة للطاقة النووية بهدف تعزيز تعاونها واستقلالية القارة حيال روسيا، على ما أفاد المنظمون.
ويجتمع هذا التحالف للمرة الثالثة بعدما تأسس للدفاع عن دور الطاقة النووية في إزالة الكربون من النشاطات الاقتصادية في وجه دول اختارت التخلي عنها على غرار ألمانيا.
لكنها المرة الأولى التي يعقد التحالف اجتماعا خاصا وليس على هامش مجلس الطاقة الأوروبي.
وتستضيف وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشر الثلاثاء ممثلين ل16 دولة هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا واستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا فضلا عن السويد وسلوفاكيا وإيطاليا (بصفة مراقب) والمملكة المتحدة "كضيف خاص" لتشارك خبرتها في هذا المجال.
وسيشارك في الاجتماع أيضا المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة قادري سيمسون.
وقالت أجهزة الوزيرة الفرنسية للصحافيين إن برنامج الجلسة الأولى يشمل تبادل الآراء حول "إقامة سلسلة جودة أوروبية مقاومة ومستقلة" من خلال خصوصا "تدابير دعم" من الاتحاد الأوروبي حيال القطاع النووي.
هجوم جديد على كييف وأوروبا تجدد تأكيد دعمها لأوكرانيا
أطلقت الدفاعات الجوية الأوكرانية قبيل فجر الثلاثاء لصد هجوم "معقّد" جديد بمسيّرات وصواريخ على كييف، غداة عودة الرئيس فولوديمير زيلينسكي من جولة في أوروبا.
وأفادت السلطة العسكرية في كييف في بيان على تلغرام "شن العدو هجوما معقدا من اتجاهات عدّة وبشكل متزامن باستخدام مسيرات وصواريخ كروز وربما صواريخ بالستية".
وأضاف البيان "كان (الهجوم) استثنائيا في كثافته أُطلق خلاله حد أقصى من الصواريخ في فترة قصيرة جدا. وبحسب المعلومات الأولى، رصدت الغالبية العظمى من الأهداف المعادية في سماء كييف ودمّرت!".
وقبيل ذلك، أفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام أن الدفاعات الجوية في المدينة فُعِّلت وأشار إلى حطام مسيّرة وبقايا صاروخ في منطقة دارنيتسكي في جنوب المدينة.
وأضاف "أصيب ثلاثة أشخاص في منطقة سولوميانسكي".
ويأتي هذا الهجوم الليلي الجديد غداة عودة زيلينسكي إلى كييف بعد جولة أوروبية زار خلالها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
"سي آي إيه" تحض المواطنين الروس على إعطائها معلومات استخبارية بشأن بلدهم
حضّت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) الإثنين الروس على تزويدها معلومات استخبارية عن بلدهم، في مقطع فيديو على تلغرام يستهدف المواطنين غير الراضين عن سياسات الرئيس فلاديمير بوتين.
ويُظهر مقطع الفيديو المقتضب موظفا حكوميا روسيّا وزوجته في منزلهما مع طفل، ويبدو أنهما يعيشان حياة صعبة ويتساءلان عما إذا كانت هذه هي الحياة التي يحلمان بها.
ويقترح الفيديو أن بإمكان الروس العمل على تحسين الأوضاع، من خلال توفير معلومات استخباراتية لوكالة الاستخبارات المركزية، مع الحفاظ على حسهم الوطني. كذلك، يوضح طريقة القيام بذلك باستخدام متصفح "تور" للوصول إلى "الشبكة المظلمة" وأدوات لتشفير الاتصالات.
Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2pic.twitter.com/1Uj4POAOmm— CIA (@CIA) May 15, 2023
وقالت الوكالة في الفيديو "تريد وكالة الاستخبارات المركزية معرفة الحقيقة بشأن روسيا، ونحن نبحث عن أشخاص موثوق بهم يمكنهم إخبارنا بهذه الحقيقة" مؤكدة "قد تكون معلوماتكم قيّمة أكثر مما تعتقدون".
وأشارت "سي آي إيه" إلى أنها تأمل في التواصل مع عاملين في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا ومجالات أخرى وأنها مهتمة بكل أنواع الاستخبارات، بما فيها السياسية والاقتصادية.
ولجأت الوكالة الأميركية إلى شبكات اجتماعية أخرى في الماضي، لكنها تركز الآن على تلغرام لأنها الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الروس للحصول على معلوماتهم، من السياسة إلى الحرب في أوكرانيا، على ما أوضح مسؤول في "سي آي إيه" لوكالة فرانس برس.
وشدد المسؤول على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إثارة تمرد أو تغيير النظام في موسكو، لكنها تأمل في أن يحصل بعض الروس على طريقة لمساعدة بلادهم على المضي قدما من خلال التعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية.
ووفقا له، فإن حملات مماثلة على منصات اجتماعية أخرى، معظمها محجوب الآن في روسيا، كانت مثمرة.
واشنطن تكشف عن ترسانتها النووية وتحض موسكو على ذلك
كشفت الولايات المتحدة مساء الاثنين أرقام ترسانتها الاستراتيجية للردع النووي مؤكدة أنها تريد احترام معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي داعية روسيا التي علقت مشاركتها فيها إلى أن تحذو حذوها.
في الأول من آذار/مارس، كانت الولايات المتحدة تنشر ما مجموعه 662 صاروخا بالستيا عابرا للقارات، وهو عدد يشمل الصواريخ المنصوبة في الغواصات والطائرات القاذقة، مزودا 1419 رأسا نووية و800 قاذفة على ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.
وأضاف البيان "تدعو الولايات المتحدة روسيا إلى احترام واجباتها القانونية بالعودة إلى معاهدة نيو ستارت وإجراءات الاستقرار والشفافية والتحقق التي تحويها".
وعلّقت روسيا في شباط/فبراير مشاركتها في معاهدة نيو ستارت ردا على المساعدة التي تقدمها الدول الغربية في حرب أوكرانيا. وقد نددت القوى الغربية كلها بهذا القرار.
رسالة زيلينسكي في طريق عودته إلى كييف
وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو "عائد إلى بلادي وبجعبتي (...) أسلحة قوية جديدة للجبهة"، وذلك في ختام جولة استمرت ثلاثة أيام في المملكة المتحدة حيث تلقى تعهّدات بتزويد بلاده صواريخ للدفاع الجوي، وقد أبدى تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.
Italy, Germany, France, Great Britain... We are returning home with new defense packages. More new and powerful weapons for the frontline, more protection for our people from 🇷🇺 terror, more political support.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023
At all the meetings we discussed our Peace Formula, and now there is… pic.twitter.com/jYbG6J7EKd