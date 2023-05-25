سندويتشات "التاكوس الفرنسي".. قنبلة سعرات حرارية ومصيدة إدمان للمراهقين

بقلم: يورونيوز

تطالب جمعية حماية المستهلك الفرنسية أصحاب المطاعم، بتحسين الجودة الغذائية لسندويتشات التاكوس الفرنسي، وخفض نسبة الدهون والملح، بالإضافة إلى تجنّب المكمّلات مثل الجبن والبطاطس المقلية، وتقديم خيار وحيد من الصلصة. لكن عشاّق التاكوس يرون أن هذه التعليمات من شأنها أن تفسد متعة هذه الوجبة اللذيذة.

قبل بضع سنوات، لم تكن سندويتشات " التاكوس الفرنسي" معروفة، لكنها اليوم تحظى بشعبية متزايدة، خاصة بين الشباب، وتكاد تصبح الوجبة السريعة الوطنية في فرنسا، إذ افتتحت سلسلة " O tacos" قرابة ثلاثين مطعماً في جميع أنحاء البلاد. بينما جذبت ربحيتها محلات الكباب وحتى المطاعم التي باتت تدرجها أيضاً على قوائمها.

ولأننا لا نعرف الكثير حول التوازن الغذائي لهذه الوجبة، قامت الجمعية الوطنية الفرنسية لحماية المستهلك بتحليل مكونات سندويتشات تاكوس، تعود لخمس علامات تجارية، وكشفت عن نتيجة واحدة: "سعرات حرارية عالية بإفراط، ويمكن لتاكوس واحد بحجم متوسط أن يغطّي نصف الاحتياجات الغذائية اليومية". ووصفت الجمعية التاكوس بأنه "قنبلة سعرات حرارية ومصيدة إدمان للمراهقين".

وأثناء قيامها بهذه الدراسة، تقول الجمعية إنها لم تعثر على أي معلومات تتعلق بالقيمة الغذائية لهذه السندويشات، لا على المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية، ولا في المطاعم، أما علامة "O tacos" الشهيرة فلم ترد على استطلاع رأي بخصوص الأطعمة السريعة، حين طُلب منها إتاحة هذه المعلومات الغذائية للمستهلك.

وتقول الجمعية إن الشفافية مطلوبة ولا بدّ من إعلام المستهلك بالجودة الغذائية للوجبة التي يطلبها، ولذلك تطالب بالإشارة بوضوح على مواقع هذه المطاعم على الانترنت وعلى تطبيقات طلب الوجبات، بكتابة إجمالي متوسط السعرات الخاصة بكل حجم.

2300 سعرة حرارية لتاكوس واحد

في بعض الأحيان، يصل وزن تاكوس بحجم "إكس إل" إلى كيلوغرام، ويحتوي في المتوسط على 2300 سعرة حرارية، أي ما يغطّي 90٪ من الاستهلاك اليومي المُوصى به. أما الحجم العادي فيحتوي على 1600 سعرة حرارية في المتوسط، أي ما يعادل 60٪ من استهلاك الطاقة الموصى به ليوم واحد، بالنسبة إلى مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً.

وبالمقارنة مع سندويشات التاكوس المكسيكية التقليدية، وهي طبق متوازن إلى حد ما، فإن سندويشات التاكوس الفرنسية طبق متسق للغاية، لكنه مفرط السعرات الحرارية، إذ يتكون من دهون مختلفة، مثل اللحوم والصلصات المستخدمة، وهي صلصة الجبن والمايونيز والكاتشب وغيرها الكثير، كما يحتوي على نسبة عالية من السكّريات، ناهيك عن خيار إضافة جبن أو بطاطس مقلية أو مشروب غازي للوجبة.

لذلك تطالب جمعية حماية المستهلك أصحاب المطاعم، بتحسين الجودة الغذائية لسندويتشاتهم، وخفض نسبة الدهون والملح، بالإضافة إلى تجنّب المكمّلات مثل الجبن والبطاطس، وتقديم خيار وحيد من الصلصة. لكن عشاّق التاكوس يقولون إن هذه التعليمات من شأنها أن تفسد "كيمياء" ومتعة هذه الوجبة اللذيذة.