شاهد: إصلاح سفينة عطلت حركة الملاحة في قناة السويس

بقلم: يورونيوز

أعلنت هيئة قناة السويس، الخميس، أن طواقمها تمكنت من إصلاح عطل طارئ أصاب ماكينات سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23".

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان، إن عمال الإنقاذ البحري نجحوا بالتعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلة قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر.

وأضاف ربيع أنه يجري قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات، تمهيدًا لاستئناف حركة الملاحة في القناة.

عودة انتظام حركة الملاحة في القناة

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين، فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونغ كونغ 190مترًا، وعرضها 32 مترًا، وحمولتها 34 ألف طن.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها، تم الدفع بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة، لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي.

وأضاف: "إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات، وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها".