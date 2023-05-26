الرئيس البرازيلي يرفض دعوة بوتين لزيارة روسيا

بقلم: يورونيوز

رفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة دعوة لزيارة روسيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي رفض لولا بعد أيام من فشل لقاء مأمول بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع التي التأمت في اليابان.وقال الرئيسان إن انشغالهما حال دون لقائهما.

وكتب لولا على تويتر: "شكرت (بوتين) على الدعوة للذهاب إلى المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ وأجبته أنني لا يمكنني الذهاب إلى روسيا في هذا الوقت"، في إشارة إلى الحدث المقرر بين 14 و17 حزيران/يونيو المقبل.

وتدارك "لكنني كررت استعداد البرازيل إلى جانب الهند وإندونيسيا والصين للتحدث مع طرفي النزاع سعيا لتحقيق السلام".

وأبدى لولا الإثنين "انزعاجه" من عدم لقاء زيلينسكي، ولكنه أوضح أنه لا يرى فائدة من لقائه الآن، مشيرا الى أنه لا يبدو أن الرئيس الأوكراني ولا نظيره الروسي يرغبان بالسلام.

وتابع: "حتى الآن، كلاهما مقتنع بأنه سيفوز بالحرب".

ويدفع لولا باتجاه محادثات سلام واقترح أن تقوم بلاده بوساطة إلى جانب دول أخرى "محايدة" مثل الصين وإندونيسيا.

ولكنه واجه انتقادات الشهر الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة يجب أن تكف عن "تشجيع الحرب" في أوكرانيا.