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الولايات المتحدة الأمريكية

يلين: الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 حزيران/يونيو بحسب بيانات محدّثة

وزيرة الخزانة الأميريكية جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأميريكية جانيت يلين   -  Copyright  Cliff Owen/Copyright 2022 the AP
بقلم:  يورونيوز

يلين: الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 حزيران/يونيو بحسب بيانات محدّثة

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة من أن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 حزيران/يونيو، في تقديرات محدّثة بعدما أشارت سابقا إلى أن هذا الأمر قد يحصل في الأول من الشهر.

وجاء في رسالة وجّهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي "بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من حزيران/يونيو".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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