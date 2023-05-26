تونس: توقيف "موال لداعش" بحوزته مواد متفجرة

بقلم: يورونيوز

أعلن جهاز الحرس الوطني التونسي الجمعة توقيف شخص يشتبه بأنه موال لتنظيم الدولة الإسلامية وبحوزته مواد متفجرة وكان يخطط لتنفيذ "أربع عمليات إرهابية متزامنة" في البلاد على أبواب فصل الصيف.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لوكالة فرانس برس إن هذا "العنصر الإرهابي" أوقف في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، موضحا أنه "خطط لهذه العمليات بالتنسيق مع آخرين خارج تونس".

ومثل المشتبه به أمام قطب مكافحة الإرهاب الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه، وفق المصدر نفسه.

وقال الجبابلي "إنه موال لداعش"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعزّزت تونس تدابيرها الأمنية منذ هجوم نفّذه عنصر أمن في التاسع من أيار/مايو في محيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسيّة خلال موسم الحج اليهودي السنوي.

وقُتل في الهجوم ثلاثة عناصر أمن وشخصان هما إسرائيلي-تونسي وفرنسي-تونسي، قبل ان تردي الشرطة العنصر المهاجم.

وتم توقيف أربعة أشخاص على صلة بالمهاجم، يشتبه بتورطهم في هذه العملية، ووضعوا في الحجز الاحتياطي، وفق وسائل إعلام محلية.

وندّدت السلطات التونسية بالهجوم الذي وصفته بأنه "اعتداء غادر وجبان" من دون اعتباره "إرهابيا" أو إعطائه بعدا معاديا للسامية.

بعد انتفاضة شعبية شهدتها تونس في العام 2011 أسقطت الديكتاتور زين العابدين بن علي، سُجّل صعود للجماعات الجهادية في البلاد. وأوقعت هجمات عدّة نفّذتها هذه الجماعات عشرات القتلى في صفوف السياح وقوات الأمن.

وتؤكد السلطات أنها أحرزت في السنوات الأخيرة تقدّما كبيرا على صعيد مكافحة الجهاديين.