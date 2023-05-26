الخطوط الجوية البريطانية تلغي أكثر من مئة رحلة بسبب مشكلة تقنية

بقلم: يورونيوز

ألغت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" نحو مئة رحلة بين الخميس والجمعة في مطار هيثرو في لندن بسبب مشكلة تقنية.

أكّدت الشركة البريطانية الجمعة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن "الغالبية العظمى" من الرحلات مستمرة بعد إلغاء "بعض الرحلات على طرق قصيرة مغادرة من مطار هيثرو عقب مشكلة تقنية" الخميس.

وجاء على موقع مطار هيثرو أنه "بسبب مشكلة تقنية تمت معالجتها ليل" الخميس الجمعة، "من المحتمل أن يحصل بعض الإلغاءات والتأخيرات عند الوصول أو المغادرة" من المطار يوم الجمعة.

ولم تحدّد شركة الطيران العدد الإجمالي للرحلات الملغاة بسبب المشكلة التقنية.

وفق مجموعة "سيريوم" الاستشارية المتخصّصة بمجال الطيران، ألغت الخطوط الجوية البريطانية 175 رحلة في يومَين ما أثّر على أكثر من 20 ألف راكب.

في المقابل، تعتزم نقابة "يونايت" تنفيذ إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو نهاية الأسبوع الحالي، وقد "يعطّل (هذا الإضراب) خطط سفر بعض الركاب".

وتأتي هذه الاضطرابات بعدما شهدت المطارات قبل عام فوضى بسبب نقص الموظفين ونقص اليد العاملة في البلد، نتيجة لمرحلة التعافي عقب جائحة كوفيد-19 وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع منظمة "راك" RAC لسائقي السيارات في المملكة المتحدة أن يزيد عدد الرحلات البرية في بريطانيا على 19 مليونا خلال عطلة نهاية الأسبوع حتى الاثنين.