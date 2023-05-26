قبل نهاية عقده بـ3 سنوات.. استقالة أشهر مايسترو في العالم من منصب المدير الموسيقي لأوبرا باريس

بقلم: يورونيوز

غوستافو دوداميل هو أحد قادة الأوركسترا الأعلى أجراً والأكثر شهرة في العالم، ويعرف برؤية مُجدّدة تحاول استقطاب الجيل الجديد من الفنانين إلى دائرة الضوء، وبناء جسر تواصل مع جمهور من خلفيات متعددة، لكنه اليوم يترك منصبه كمدير موسيقي لأوبرا باريس، بشكل مفاجئ، لأسباب وصفها ب"الشخصية".

قدّم المايسترو الفنزويلي غوستافو دوداميل استقالته من منصبه كمدير موسيقي لأوبرا باريس، على أن يترك منصبه في نهاية الموسم الجاري "ليكون قريباً من عائلته"، على ما أعلنت الدار الفرنسية الخميس، من دون أن تشير إلى اسم من سيخلفه.

ونقل بيان للدار عن دوداميل الذي تسلّم منصبه فيها عام 2021 بموجب عقد مدته ست سنوات قوله: "بقلب مثقل وبعد دراسة مليّة أعلن استقالتي من منصب المدير الموسيقي لأوبرا باريس من أجل قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي".

وأضاف المايسترو البالغ 42 عاماً والمتزوج منذ شباط/فبراير 2017 من الممثلة الإسبانية ماريا فالفيردي: "ليست لدي أي مشاريع أخرى سوى أن أكون مع عائلتي".

وقال المدير العام للأوبرا ألكسندر نيف لوكالة فرانس برس إن "ما مِن حاجة ملحة" لتعيين بديل من دوداميل، معرباً عن ثقته "الكبيرة" في قدرة أوركسترا أوبرا باريس "على الحفاظ على أعلى مستوى خلال هذه المرحلة".

وأوضح أنه يفضّل "اتخاذ القرارات بعد تفكير متأنٍ"، مشدداً على ضرورة إيجاد "الشخص المناسب لهذا الدور"، يكون قادراً على "تولّي المهام المتنوعة" التي يستلزمها "وخصوصاً الجانب الإداري".

واعتبر ألكسندر نيف أن استقالة دوداميل تعود إلى "التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية". وأضاف "كلنا سألنا أنفسنا هذا السؤال بعد الجائحة".

وإذ أسف لاتخاذ دوداميل هذا القرار "بعد عامين" من تعاقده مع الدار و"لتوقف قصته معها عند هذاالحد"، أكد أنه يتفهم "هذا القرار الشخصي" ويحترمه.

ويُعد دوداميل أحد قادة الأوركسترا الأعلى أجراً والأكثر شهرة في العالم، ويتولى كذلك منذ 2009 قيادة أوركسترا لوس أنجلوس الفلهرمونية.