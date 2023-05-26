لأسباب صحية.. سيلين ديون تلغي 40 حفلة قادمة في أوروبا

بقلم: يورونيوز

ألغت المغنية الكندية سيلين ديون لأسباب صحية نحو 40 حفلة كان من المقرر أن تحييها في أوروبا حتى نيسان/أبريل 2024، على ما أعلن الجمعة منظمو جولتها في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وسبق للنجمة المصابة بمرض عصبي نادر "تُواصل تلقي العلاج" منه، بحسب منظمي جولتها، أن أعلنت في كانون الأول/ديسمبر إلغاء أو تأجيل حفلاتها المقررة في أوروبا بين شباط/فبراير وتموز/يوليو 2023.

ونقل البيان عن النجمة البالغة 55 عاماً قولها: "أبذل جهداً كبيراً لاستعادة قواي، لكنّ الحفلات قد تكون صعبة جداً ... ويُستحسَن أن نلغي كل شيء في الوقت الراهن، في انتظار أن أصبح فعلاً جاهزة للوقوف مجدداً على المسرح".

آخر حفل غنائي كان في آذار/مارس 2020

وكانت آخر حفلة لديون في آذار/مارس 2020 في مدينة نيووارك الأمريكية. وأحيت ديون أول 52 حفلة من جولتها العالمية "كاريدج وورلد تور" في أمريكا الشمالية، لكنّ جائحة كوفيد-19 قطعتها.

ولم يتسن للمغنية أن تستكمل هذه الجولة إذ ما لبثت أن أعلنت أنها تعاني تقلصات عضلية. وكانت حفلتها المقبلة مقررة في باريس في الأول من أيلول/سبتمبر.

وتبيّن أن ديون مصابة بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي حالة لا يزال سببها الدقيق غير معروف ولكن يُعتقد أنه يكمن في المناعة الذاتية.

وتصيب هذه المتلازمة نحو واحد من كل مليون شخص، وتُسبب ألماً شديداً وصعوبة في الحركة، مما يمنع المصاب بها من القيام بأنشطة بدنية مجهدة.

وأكدت أوساط ديون أن "الفريق الطبي الذي يواكبها يتابع تطور المرض وعلاجه".

وأشار منظمو الجولة إلى أن "ثمن تذاكر الحفلات الـ42 الملغاة ستُردّ إلى من اشتروها".

واعتبرت المغنية أن "الاستمرار في تأجيل العروض ليس عادلاً" نظراً إلى أنها لا تعرف متى ستتمكن من العودة إلى المسرح.

وتُعدّ ديون من أكثر الفنانين شعبية في العالم، ومن أبرز أغنياتها تلك التي تضمنها فيلم "تايتانيك" عام 1997 بعنوان "ماي هارت ويل غو أون".