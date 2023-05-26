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إيران

شاهد: لحظة وصول الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي إلى طهران بعد صفقة تبادل سجناء مع بلجيكا

لقطة مأخوذة من مقطع فيديو لأسد الله أسدي بثه التلفزيون الوطني الإيراني
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو لأسد الله أسدي بثه التلفزيون الوطني الإيراني   -  Copyright  IRINN
بقلم:  يورونيوز

شاهد: لحظة وصول الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي إلى طهران بعد صفقة تبادل سجناء مع بلجيكا

وصل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي كان مسجونًا في بلجيكا، وصل إلى طهران بعد صفقة تبادل سجناء أفرجت فيها إيران بالمقابل عن عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، بعد 15 شهرا من اعتقاله.

ووصل أسدي المحكوم بالسجن بتهم تتعلق بالإرهاب إلى العاصمة الإيرانية، بعد عملية تبادل تمت في عُمان. 

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد أعلن أن بلجيكا أفرجت عن الدبلوماسي أسدي الذي حُكم عليه في العام 2021 بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بـ"محاولات اغتيال إرهابية" على خلفية تهمة التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا في العام 2018.

المصادر الإضافية • وكالات

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