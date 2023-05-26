مباريات حاسمة.. قطبا ميلانو يطمحان لحسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

بقلم: يورونيوز

كان يوفنتوس مرشحًا لانتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري الأبطال، لكنه تعرض لضربة قوية الإثنين عندما قرر الاتحاد الإيطالي حسم 10 نقاط من رصيده.

يستطيع قطبا ميلانو أيه سي ميلان وإنتر حسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما يحل الأول ضيفًا على يوفنتوس، ويستقبل الثاني أتالانتا في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان نابولي البطل ومطارده لاتسيو ضمنا البطاقتين الأولين للمسابقة القارية الأهم.

ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 66 نقطة وميلان الرابع مع 64.

أزمة يوفنتوس

وكان يوفنتوس مرشحًا لانتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري الأبطال، لكنه تعرض لضربة قوية الإثنين عندما قرر الاتحاد الإيطالي حسم 10 نقاط من رصيده بسبب الاحتيال ونشاط مالي غير مشروع، فتراجع من المركز الثاني إلى السابع، قبل أن يتعرض بعد ساعات قليلة من هذا القرار إلى خسارة قاسية أمام إمبولي 1-4 منهيًا آماله بالمشاركة في دوري الأبطال.

وأضيفت الضربتان إلى خيبة خروج يوفنتوس من نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد إشبيلية الخميس الماضي.

فرحة لاعبي إنترميلان بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا GABRIEL BOUYS/AFP or licensors

وعلق مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري عن العقوبة التي طالت فريقه بعد خسارة فريقه أمام إمبولي بقوله: "على أرض الملعب، يظل يوفنتوس في المركز الثاني، ويجب أن يظل هذا واضحاً. ثم، هذه الأمسية، كان يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، لكن الظروف كانت خاصة".

وأضاف: "لن ألوم اللاعبين. يمكنني أن أؤكد لكم أن الوضع لم يكن سهلاً بالنسبة لهم. هو وضع غير طبيعي وسريالي، لكنهم بذلوا قصارى جهدهم".

وتابع: "قبل ربع ساعة من المباراة، كنا نحتل المركز الثاني، ثم انتهى بنا الأمر برصيد 59 نقطة (المركز السابع). أتقبل كل الانتقادات، لكن الأمر مختلف عندما تخوض مباراة وأنت في المركز الثاني، متقدماً بفارق 5 نقاط عن ميلان الخامس، وعندما يتوجب عليك الفوز وتقليص تأخرك مجدداً".

جولتان قبل النهاية

على ملعب سان سيرو، يستضيف إنتر جاره أتالانتا الخامس الذي يتخلف عنه بفارق 5 نقاط، وبالتالي فان التعادل سيكفيه لانتزاع البطاقة القارية علمًا بأنه يملك فرصة أخرى في المرحلة الأخيرة أو عندما يخوض نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الإنكليزي في 10 حزيران/ يونيو على ملعب أتاتورك في اسطنبول.

وقال فيليبو إينزاغي مدرب إنتر الفائز بكأس إيطاليا بعد تغلبه على فيورنتينا 2-1 الأربعاء: "لدينا مباراتان في الدوري ثم النهائي لنهاية موسم رائعة".

أما ميلان فيمكن لثلاثة فرق أن تتخطاه وهي أتالانتا وروما ومنافسه يوم الأحد يوفنتوس، وبالتالي فإنه قد يتلقى خدمة من جاره إنتر في حال فوز الأخير على أتالانتا أو تعادله معه، وبهذه الحالة، فإن فوز ميلان على يوفنتوس سيمنحه البطاقة الأخيرة لدوري الابطال.

في ما يتعلق بالهبوط، فقد سقط كل من كريمونيزي وسمبدوريا إلى الدرجة الثانية، وانحصرت هوية الهابط الأخير بين فيرونا وليتشي وسبيتسيا.