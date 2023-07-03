نيوكاسل يعلن ضمّ تونالي من ميلان في أغلى صفقة للاعب إيطالي

بقلم: يورونيوز

كان تونالي القادم إلى ميلان من بريشيا عام 2020 قد ساهم في إحراز ميلان لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم في 2022 للمرة الأولى خلال عقد من الزمن، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

أكّد نادي نيوكاسل الإنجليزي تعاقده مع لاعب وسط ميلان الإيطالي ساندرو تونالي حتى 2028 بصفقة مقدّرة بستين مليون جنيه استرليني (76 مليون دولار)، ليصبح ابن الثالثة والعشرين أغلى لاعب إيطالي في التاريخ.

وكان تونالي القادم إلى ميلان من بريشيا عام 2020 قد ساهم في إحراز ميلان لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم في 2022 للمرة الأولى خلال عقد من الزمن، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

بيد أن القدرة المالية الضخمة لأندية البرميرليغ ونيوكاسل المملوك سعودياً، كانت مغرية لميلان وتونالي.

ويعود نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في عشرين سنة.

قال مدرب نيوكاسل إدي هاو "هو موهبة استثنائية ويملك الذهنية، القوة الجسدية والسمة الفنية التي تجعله مناسباً لنا".

تابع "بعمر الثالثة والعشرين، يملك ساندرو خبرة هامة كلاعب مفتاح في أحد أبرز الدوريات الأوروبية وفي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تمثيل منتخب بلاده".

واصبح تونالي (14 مباراة دولية)، أغلى لاعب يبيعه النادي اللومباردي "أشكر نيوكاسيل يونايتد لأنه يمنحني فرصة هائلة في مسيرتي".

تابع لاعب الوسط الدفاعي "أرغب في ردّ الدين على أرض الملعب، من خلال تقديم كل ما لدي، كما فعلت دوماً. أنا متحمّس جداً للعب في ملعب سانت جيمس بارك. أتوق للشعور بحرارة المشجعين".

وكان مدرب المنتخب الغيطالي روبرتو مانشيني اعتبر أن "هناك مشكلة" في رحيل تونالي "هناك أسف قليلا، إذا لاعب جيد ويافع مثل تونالي يغادر ايطاليا، فهذا يعني أن هناك بعض المشاكل".

وأردف "لكن من الناحية الفنية، فإن اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز سيفيد تونالي، هذا جيد له".