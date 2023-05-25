أوكرانيا: مستشفى ميداني يداوي جراح ضحايا معركة باخموت

بقلم: يورونيوز

على خط المواجهة مع القوات الروسية، نصب فريق طبي أوكراني مستشفى ميداني لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين تم إجلاؤهم خلال معركة باخموت.

في مستشفى إديلويس الميداني بالقرب من خط المواجهة في أقليم دونباس الأوكراني، يقوم فريق صغير من الأطباء المنتمين إلى اللواء العاشر للهجوم الجبلي، بإسعاف ونقل الجنود المصابين في المعركة المستعرة من أجل استعادة السيطرة على مدينة باخموت.

ومن بين المقاتلين الذين تم نقلهم إلى المستشفى الميداني للعلاج يوم الأربعاء، كان هناك جندي يحمل الإسم الحركي إيفجيني. استهدفت القوات الروسية المخبأ الذي كان بداخله بقذائف الهاون، وتم إحضاره مصاباً بشظايا وكسور في الكاحل.

بعد أن ربط المسعفون ساقه الجريحة بدعامة، تم نقله بسيارة إسعاف كي يتلقي العلاج المناسب في مدينة أخرى داخل أوكرانيا، وقال إيفجيني: "أتمنى أن يبدأ الهجوم المضاد قريباً، لا يجب أن نسمح للروس بأن يلتقطوا أنفاسهم".

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأربعاء إن "القتال العنيف مستمر داخل باخموت"، وذلك بعد أيام من زعم روسيا وقوات فاغنر استكمال السيطرة على المدينة التي تعرضت لدمار شبه كامل منذ بدء المعارك.

فيما أكّد قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، إن قوات كييف "تواصل عمليتها الدفاعية" في باخموت ، مع نجاح هجمات على الخطوط الروسية.