فيديو: توتر بين تايبيه وبكين: حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان

بقلم: يورونيوز

عبرت ثلاث سفن صينية من بينها حاملة الطائرات شاندونغ مضيق تايوان السبت، على ما أعلنت وزارة الدفاع الوطني في تايبيه.

تطالب الصين بتايوان ذات الحكم الذاتي وتعتبرها جزءا من أراضيها، وفي السنوات القليلة الماضية كثفت عمليات التوغل الجوي والبحري في محيط الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان إن "أسطولا تابعا لسلاح البحرية بجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) من ثلاث سفن تتقدمه حاملة الطائرات شانغدونغ، عبر مضيق تايوان قرابة ظهر اليوم (السبت)".

وتوجه الأسطول "إلى الغرب من الخط الأوسط، متوجها شمالا" في إشارة إلى الحدود غير الرسمية في منتصف المضيق.

وفيما تراقب تايوان باستمرار تواجد سفن حربية صينية وتصدر بيانات بشكل شبه يومي، فإن عبور شاندونغ في المضيق البالغ عرضه 180 كلم والذي يفصل الجزيرة عن آسيا القارية، غير عادي.

وقالت الوزارة إن القوات المسلحة ا لتايوانية "راقبت الوضع وكلفت (دورية جوية مدنية) طائرات وسفن تابعة للبحرية ومنظومات صواريخ برية، الرد على تلك الأنشطة".