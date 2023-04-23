شاهد: لمواجهة أي تهديد صيني.. تايوان تبدأ بتصنيع "غواصات انتحارية"

بقلم: يورونيوز

تبحث تايوان عن طرق جديدة لتطوير دفاعاتها مع تزايد التهديد الصيني للجزيرة.

وفي وقت سابق من نيسان/ أبريل، أنهت الصين مناورات جوية وبحرية واسعة النطاق في مضيق تايوان، ردًا على اجتماع رئيسة تايبيه تساي إنغ وون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في كاليفورنيا.

غواصات انتحارية

تعمل شركة في وسط مدينة تايتشونغ على تطوير نموذج أولي لغواصة مسيّرة يمكن أن تصبح غواصة انتحارية في حال نشوب أي صراع عسكري.

ويتم تطوير غواصة Seawolf 400 بواسطة Thunder Tiger Group، وهي شركة كانت تصنع طائرات يتم التحكم فيها عن بعد. لكن منذ حوالي عقد من الزمان، بدأت في تخصيص الموارد لتطوير الغواصات.

الآن، مع النموذج الأولي لـ Seawolf 400 وتزايد التوترات عبر المضيق، تقوم الشركة بالدخول التدريجي إلى سوق الدفاع.

الغواصة المسيّرة AP Photo

ويقول جين سو، المدير العام في Thunder Tiger Group، إن تقنيتهم فعالة من حيث التكلفة.

وأضاف: "غواصات العدو ستكلف مليارات الدولارات، لكن هذه الغواصة الصغيرة المتحركة ستكلف القليل نسبيًا ويمكنها ردع القوات المعادية".

وعن عمل هذه الغواصات، أوضح سو "أننا نحتاج أولاً إلى معرفة مكان سفن العدو أو مركباتهم البرمائية، ومن ثم يمكن إطلاق هذه المسيّرات المائية لضرب القطع البحرية بشكل مفاجئ".