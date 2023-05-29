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شاهد: بينهم سوريون وعراقيون.. مهاجرون عالقون عند الحدود بين بولندا وبيلاروس

مهاجرون عالقون عند الحدود بين بولندا وبيلاروس
مهاجرون عالقون عند الحدود بين بولندا وبيلاروس   -  Copyright  Agnieszka Sadowska/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز

حذرت مجموعة "غروبا غرانيكا"، من أن المهاجرين لن يسمح لهم بالعودة إلى بيلاروس حيث هددهم حرس الحدود هناك بالكلاب، وأشارت إلى أن شخصين على الأقل تعرضا للضرب أو الإصابة على يد ضباط في بيلاروس.

أعلن حرس الحدود البولنديون الإثنين، أن مجموعة من المهاجرين تضم نساء وأطفال عالقة على الحدود مع بيلاروس، بينهما اتهم ناشطون قوات حرس الحدود بمنع المهاجرين من طلب اللجوء.

واضطرت المجموعة إلى التخييم لأربعة أيام في الغابة قرب بيالويزا عند السياج الحدودي الذي أقامته الحكومة في وارسو لمنع عمليات العبور غير القانونية.

وقال حرس الحدود البولنديون في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، إن المجموعة المؤلفة "من نحو 20 إلى 30 شخصا" موجودة "خارج الولاية القضائية" لبولندا.

وأكد البيان أن هذا يعني أن "أي انشطة إدارية بما في ذلك القبول المحتمل لطلب حماية الدولة، إذا كانت نية هؤلاء الأشخاص الحصول على الحماية في بولندا، أمر غير ممكن".

وقال ناشطون، إن المجموعة عند الحدود تضم أشخاصا من سوريا والعراق والكونغو ومعهم 11 طفلا.

وبحسب مجموعة "غروبا غرانيكا"، فإن المهاجرين على الرغم من عدم عبورهم السياج، فقد دخلوا الأراضي البولندية.

وحذرت المجموعة أيضا من أن المهاجرين لن يسمح لهم بالعودة إلى بيلاروس حيث هددهم حرس الحدود هناك بالكلاب، وأشارت إلى أن شخصين على الأقل تعرضا للضرب أو الإصابة على يد ضباط في بيلاروس.

وأكد حرس الحدود البولنديون أنهم طلبوا من الجانب البيلاروسي تزويدهم بالمساعدة والدعم، ولكن لم يصلهم أي رد.

وبحسب البيان "قاموا بإرسال شخص واحد لتوثيق الوضع بأكمله، بالتأكيد لاستخدامه لدعايتهم".

والسبت، تدخل مكتب أمين المظالم البولندي ووجه "طلبا عاجلا للحصول على معلومات" حول وضع المهاجرين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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