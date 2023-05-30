تظاهرات في البحرين تنديداً بإعدام مُواطنين اثنين في السعودية

بقلم: يورونيوز

كانت السلطات السعودية قد وجّهت قبل سنوات للمواطنين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر، تهمة التنسيق مع خلايا إرهابية في الخارج وخاصة في البحرين لتنفيذ هجمات داخل السعودية.

قالت السعودية إنها أعدمت رجلين بحرينيين الإثنين، بعد إدانتهما بالانتماء إلى جماعة متشددة تخطط لزعزعة استقرار المملكتين.

وانتقدت منظمة العفو الدولية وجماعات حقوقية أخرى محاكمتهما باعتبارها "غير عادلة للغاية".

وحدد إعلان وزارة الداخلية السعودية، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة، هوية الرجلين وهما جعفر سلطان وصادق ثامر.

وعقب الإعلان عن الإعدام، ظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تظهر احتجاجات في بلدة دار كليب بالبحرين، وهي قرية الرجلين.

وقال البيان السعودي إن المحكمة الجزائية المتخصصة قد أدانتهما بـ"نشر الفوضى وتهريب متفجرات لاستخدامها داخل السعودية".

وأضاف أن المجموعة يقودها رجل مطلوب للسلطات البحرينية.

وشهدت البحرين احتجاجات من قبل الجماعات المتشددة منذ أن شنت حملة على المتظاهرين خلال "الربيع العربي" عام 2011.