شاهد: مقتل 10 حجاج هندوس وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة في كشمير

بقلم: يورونيوز

الحافلة المنكوبة كانت في طريقها إلى معبد هندوسي في كشمير يقصده سنويًا مئات آلاف الحجاج، عندما سقطت في مضيق وانزلقت بالقرب من جسر على طريق سريع.

أعلنت الشرطة الهندية أن حافلة تقل حجاجًا هندوس كانت متوجهة إلى معبد في كشمير، انزلقت من جسر على طريق سريع باتجاه مضيق جبال الهيمالايا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 55 آخرين.

وقالت الشرطة إن الحافلة كانت في طريقها إلى بلدة كاترا قادمة من مدينة أمريتسار في ولاية البنجاب الشمالية عندما سقطت في مضيق قرب مدينة جامو.

وقال ضابط الشرطة المحلي تشاندان كوهلي للصحافيين إن الحافلة كانت مكتظة، وأضاف أن القتلى هم من ولاية بيهار بشرق الهند.

وهرع السكان والسلطات إلى موقع الحادث فيما بدأت عمليات الإنقاذ ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

ويزور مئات الآلاف سنويًا معبد فايشنو ديفي في كاترا الذي يقدسه الهندوس.

ولدى الهند واحد من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، حيث يقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص في حوادث المرور هناك سنويًا.

وتُعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق واهتراء المركبات.