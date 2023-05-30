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أوكرانيا

شاهد: لحظة سقوط شظية صاروخ مشتعلة على طريق مزدحمة في كييف

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rrrrr   -  Copyright  AP Photo
بقلم:  يورونيوز

وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط شظية صاروخ روسي على طريق مزدحمة في مدينة كييف الأوكرانية

تُظهر مشاهد التقطتها كاميرا مراقبة من مغسلة للسيارات، شظية صاروخية تسقط على طريق مزدحمة في كييف. 
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أعقاب هذا الحادث، وجمعت الشرطة بقايا الشظية في وقت لاحق.

 وكانت روسيا قد أطلقت وابلاً من المسيرات المتفجرة والصواريخ للمرة الثانية خلال 24 ساعة، في هجوم نهاري غير مسبوق استهدف العاصمة الأوكرانية.
وعملت أجهزة الطوارئ على إطفاء حطام الصواريخ المشتعل على الطريق في منطقة أوبولونسكي شمال المدينة.

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