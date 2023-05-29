وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف "مطارات" في أوكرانيا و"تدمير" كلّ أهدافها

13:56

قصف روسي "للمطارات"



أكّدت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أنها قصفت ليلًا "مطارات" في أوكرانيا و"دمّرت" كلّ أهدافها، بعد ساعات من إعلان كييف أن هجومًا روسيًا أصاب موقعًا عسكريًا بغرب البلد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "دُمّرت كل الأهداف المحدّدة"، دون أن تحدّد مواقع الضربات. وأضافت "أُصيبت مواقع قيادة ومراكز رادار ومعدات طيران ومنشآت مستخدمة لتخزين أسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية".