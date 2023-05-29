وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف "مطارات" في أوكرانيا و"تدمير" كلّ أهدافها

تعرضت كييف مجددا ليل الأحد الاثنين لهجوم بمسيرات متفجرة وصواريخ على ما ذكرت السلطات العسكرية بعد أقل من 24 ساعة على استهدافها بأوسع هجوم بطائرات من دون طيار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية إنه قواتها قصف "مطارات" في أوكرانيا و"دمرت" كلّ أهدافها. من جانبها قالت وكرانيا إنها إسقطت 11 صاروخ إسكندر أطلقتها روسيا. وأعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني أن قوات بلاده اعترضت 37 صاروخ كروز و29 مسيّرة روسية في هجوم ليلي جديد شنّته موسكو، وقال زالوجني عبر تلغرام: "الليلة الماضية، هاجم المحتلون مواقع عسكرية ومواقع منشآت حيوية في أوكرانيا" بإطلاق "ما يصل إلى 40 صاروخ كروز" من طائرات فوق بحر قزوين وأُسقطت 37 من هذه الصواريخ، "وحوالى 35 مسيّرة" من الشمال والجنوب أُسقط 29 منها.
وفي ما يلي أهم التطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية:
قصف روسي "للمطارات"
أكّدت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أنها قصفت ليلًا "مطارات" في أوكرانيا و"دمّرت" كلّ أهدافها، بعد ساعات من إعلان كييف أن هجومًا روسيًا أصاب موقعًا عسكريًا بغرب البلد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "دُمّرت كل الأهداف المحدّدة"، دون أن تحدّد مواقع الضربات. وأضافت "أُصيبت مواقع قيادة ومراكز رادار ومعدات طيران ومنشآت مستخدمة لتخزين أسلحة وذخائر القوات المسلحة الأوكرانية".
عدة انفجارات في كييف
سمع مراسلو وكالة فرانس برس صباح الاثنين عشرة انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف بعدما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية مجددا صواريخ ومسيرات روسية ليلا.
وتحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات "في أحياء في وسط" المدينة، وهو أمر نادر الحصول خلال النهار، ودعا السكان إلى "البقاء في الملاجئ". وبعد دقائق، أضاف "يستمر الهجوم على كييف".
ولفت كليتشكو إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل على إطفاء حطام الصواريخ المشتعل على الطريق في منطقة أوبولونسكي شمال كييف. من جهتها، أكدت الإدارة العسكرية في كييف "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي". وواجهت كييف، التي كانت بمنأى نسبيًا عن الهجمات منذ بداية العام، هجمات جوية كل ليلة تقريبًا هذا الشهر.
ضربة روسية
أصابت ضربة روسية منشأة عسكرية في غرب أوكرانيا ليلًا، على ما أعلنت إدارة منطقة خميلنيتسكي الاثنين في تصريح علني نادر الحصول حول قصف أهداف عسكرية.
وقالت الإدارة المحلية على تلغرام: "ضربت القوات الروسية عدة مواقع منها موقع عسكري في منطقة خميلنيتسكي". وتحدثت عن "حرائق في مستودعات وقود" وإصابة خمس طائرات، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
"تدمير 40 هدف جوي"
تعرضت كييف مجددا ليل الأحد الاثنين لهجوم بمسيرات متفجرة وصواريخ على ما ذكرت السلطات العسكرية بعد أقل من 24 ساعة على استهدافها بأوسع هجوم بطائرات من دون طيار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
قالت الإدارة العسكرية والمدنية للعاصمة الأوكرانية كييف عبر تلغرام: "رصدنا أكثر من 40 هدفا جويا وقد دمرتها دفعاتنا الجوية. لقد صُدت الهجمات على كييف".
وشن الهجوم وهو الخامس عشر الذي يستهدف العاصمة الأوكرانية منذ مطلع أيار/مايو، بواسطة صواريخ كروز أطلقت من قاذفات استراتيجية "تو-95ام اس" ومسيرات متفجرة على ما أوضح المصدر نفسه، الذي أكد قوله: "من خلال هذه العمليات المتواصلة، يسعى العدو إلى إبقاء السكان المدنيين في حالة من التوتر النفسي العميق". وتضرر سطح مبنى بسقوط حطام على ما أضاف المصدر نفسه. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو "لم يسقط أي قتلى أو جرحى".
ليل السبت الأحد قتل شخصان وأصيب ثلاثة بجروح في ما وصفته السلطات الأوكرانية بأنه "أكبر هجوم بالمسيرات" يستهدف كييف منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إنها اسقطت 58 من أصل 59 من هذه المسيرات وهي من طراز شاهد إيرانية الصنع التي أطلقت باتجاه كييف.